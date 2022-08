Santa Clara, de Portugal, faz proposta por Vinícius Lopes, do Botafogo

Oferta é por empréstimo até junho de 2023. Portugueses poderão comprá-lo em definitivo ao término do contrato

O Santa Clara, de Portugal, é mais um interessado em contar com o atacante Vinícius Lopes, do Botafogo. Os lusitanos apresentaram oferta pelo jogador e aguardam uma resposta dos cariocas, como soube a GOAL.

A proposta apresentada é para contratar o atleta de 23 anos por empréstimo até junho de 2023. Ainda há uma opção de compra ao término do vínculo — o valor, porém, não é revelado pelas partes.

O Botafogo, a princípio, gostaria de modificar os moldes propostos pelo Santa Clara. A diretoria deve, inclusive, enviar uma contraproposta ao clube português.

Além do Santa Clara, há outros dois interessados em contar com o atacante: Casa Pia, de Portugal, e RWD Molenbeek, da Bélgica. Os lusitanos estavam à frente nas tratativas, porque o atleta tem predileção pelo futebol português em detrimento da liga belga.

O clube da Bélgica tem o norte-americano John Textor como um de seus sócios. O empresário é o proprietário do Botafogo. Mesmo com a sua presença na diretoria do clube belga, o atleta prefere jogar por outra equipe.

Vinícius Lopes chegou ao Botafogo em definitivo em janeiro deste ano. O atacante assinou com o clube carioca até dezembro de 2025, mas não é tratado como titular absoluto. Ele fez 19 jogos na temporada, somando 1.043 minutos em campo. No período, marcou duas vezes.

A diretoria do clube carioca pretende negociar Vinícius Lopes no mercado da bola. A diretoria acredita que é uma boa alternativa para fazer dinheiro nesta temporada.