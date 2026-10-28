Sangue-frio! Herói do Fleetwood, Conor Haughey revela que nem sequer treinou cobranças de pênalti antes de eliminar o Arsenal da Copa da Liga Inglesa

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O defensor do Fleetwood Town Conor Haughey revelou, de forma surpreendente, que não passou um minuto sequer treinando cobranças de pênalti antes de converter a cobrança decisiva que eliminou o Arsenal da Carabao Cup. O jogador de 19 anos mostrou uma calma impressionante em Highbury e garantiu uma das maiores zebras da longa história da competição.

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Surpresa histórica em Highbury

O Fleetwood, que luta na parte de baixo da League Two, contrariou todas as expectativas ao eliminar de forma dramática os finalistas da temporada passada. Na 18ª posição da quarta divisão, o time levou a torcida da casa ao delírio em Highbury quando Aaron Loupalo-Bi, emprestado pelo Fulham, abriu o placar aos 21 minutos. O Arsenal, campeão da Premier League, reagiu no intervalo com a entrada do capitão Martin Odegaard. A mudança alterou o ritmo da partida e permitiu que Viktor Gyokeres empatasse pouco depois.

Apesar da pressão incessante, os donos da casa resistiram. A defesa do Fleetwood foi ajudada pela expulsão de Max Dowman, jovem promessa do Arsenal, que recebeu o cartão vermelho aos 85 minutos por um chute dado em um adversário em um gesto de irritação.

O empate por 1 a 1 levou a decisão para os pênaltis, quando o goleiro Jay Lynch, do Fleetwood, fez uma defesa decisiva na cobrança de Bruno Guimaraes. Coube então a Haughey, jogador da seleção sub-21 da Irlanda do Norte, acertar o canto superior esquerdo e selar a vitória por 5 a 3 na disputa, provocando uma invasão generalizada do campo.

Garoto de Belfast encara o momento com naturalidade

Mesmo diante do momento mais importante de sua carreira ainda incipiente, Haughey mostrou confiança inabalável. O adolescente admitiu que não havia se preparado para uma disputa de pênaltis e confiou inteiramente em sua técnica natural.

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“Foi assim que fui criado”, disse Haughey. “Obviamente, sou um garoto de Belfast. Onde cresci, se você não tiver confiança, acaba engolido, então encara com naturalidade tudo o que faz. Todos nós confiamos na capacidade uns dos outros, treinamos juntos todos os dias. Você já sabe onde vai colocar a bola e só precisa ter técnica suficiente para colocá-la onde quer.”

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O técnico do Fleetwood, Matt Lawlor, ficou visivelmente emocionado com a conquista monumental. Ele reconheceu a enorme diferença financeira e estrutural entre os dois clubes.

“Vou ser sincero: eu esperava, sonhava e nós nos preparamos para um jogo como esse”, admitiu Lawlor. “Mas, se você tivesse me dito que isso aconteceria, provavelmente eu não teria acreditado. Chegar às quartas de final da Carabao Cup e vencer os campeões do nosso país é uma loucura, na minha opinião.

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“Quando a partida foi para os pênaltis, obviamente eu esperava a vitória. Eu disse aos jogadores que o resultado não mudaria o que penso nem o orgulho que senti da atuação e da maneira como lutamos e tivemos de lutar. Sejamos francos: a diferença não é só de qualidade. Estou falando de estrutura, qualidade, orçamento. Acho que não há comparação que dê a dimensão do salto que representa o que conquistamos esta noite.”

Arteta lamenta chances desperdiçadas

O resultado marcou a primeira vez que um campeão da Premier League foi eliminado da Copa da Liga Inglesa por um adversário da quarta divisão. O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, recusou-se a criticar o empenho de seus jogadores, mas admitiu que a falta de precisão nas finalizações custou caro.

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“Parabéns ao Fleetwood. Não tenho nada a reprovar nos jogadores em termos de atitude, dedicação e intensidade ao longo de toda a partida”, observou Arteta. “Mas, quando você é tão superior, não oferece nada ao adversário além do primeiro lance, que defendemos muito mal, e cria tantas situações, jogadas, finalizações e chances, precisa marcar três, quatro, cinco gols e tirar proveito disso.

“Se não faz isso, não há margem de erro. Essa é a realidade, e então você precisa passar de fase nos pênaltis. Não conseguimos, então a possibilidade de eliminação está sempre presente.”

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O treinador espanhol também falou sobre a expulsão de Dowman no fim da partida, sugerindo falta de disciplina. “Quando nos preparamos para o contexto da partida, deixamos muito claro o que precisávamos respeitar e o que precisávamos controlar emocionalmente. Isso estava muito claro”, acrescentou Arteta.

À espera das quartas de final

O Fleetwood agora avança às quartas de final da Carabao Cup e inscreve seu nome na história da competição. O clube se junta ao Bradford City, da terceira divisão, que também garantiu vaga ao derrotar o Peterborough.

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Os demais jogos da quarta fase serão disputados na quarta e na quinta-feira. Para o Fleetwood, a atenção voltará brevemente à luta pela permanência na League Two, mas a expectativa de enfrentar um adversário de peso na próxima fase certamente dominará o ambiente do clube nas próximas semanas.