Sané não fala sobre ida ao Bayern: "estou saindo de férias, tudo ainda vai se resolver"

Atacante fez uma temporada abaixo no Manchester City e interessa ao clube bávaro

O atacante do , Leroy Sane, foi enigmático a respeito de seu futuro, em meio à especulações sobre uma possível transferência para o de Munique na próxima temporada.

"Vou sair de férias agora. Todo o resto será visto. É isso com as perguntas sobre o Bayern de Munique", disse o jogador após a vitória da sobre a Estônia por 8 a 0, pelas Eliminatórias para a .

(Foto: Getty Images)

Sane é um dos principais alvos do Bayern, que irá reconstruir o elenco após as saídas de Ribery e Robben. Em recente entrevista, o presidente do clube bávaro disse que está pronto para abrir negociações pelo alemão. "Vamos tentar. Mas não posso prometer se será um sucesso", afirmou.

Com 10 gols e 10 assistências em 2018-19, o jogador teve uma fraca temporada no Manchester City, tendo iniciado como titular em apenas 21 partidas, seis a menos que o ano anterior.