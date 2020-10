Sancho, Foden e Greenwood: por que o trio 'problema' da Inglaterra deve se preocupar

Jovens jogadores ingleses começam a levantar dúvidas sobre a questão disciplinar, entretanto, ao mesmo tempo outros começam a aparecer com brilho

De tempos em tempos alguns países emergem com as chamadas "gerações de ouro". Há muitos anos os ingleses não ficavam tão otimistas com a seleção de seu país, que acostumou a dar muitos vexames em competições, mesmo um time forte "no papel". Essa saudável concorrência pode ter algumas baixas por conta de disciplina, especialmente após alguns episódios protagonizados por jovens revelações.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Ao todo, cinco jogadores foram cortados dos últimos compromissos ingleses por conta de desobediência às regras impostas pelo protocolo do novo coronavírus. Antes da partida contra a , em setebro, Mason Greenwood e Phil Foden levaram pelo menos uma mulher para o hotel em que a equipe estava concentrada. O resultado da ação foi que os dois jovens de e , respectivamente, foram cortados do plantel que disputaria o jogo.

Mais times

Antes da convocação de outubro, Tammy Abraham fez uma festa de aniversário e Ben Chilwel e Jadon Sancho apareceram na comemoração. A atitude não foi bem vista pelo técnico Gareth Southgate, pelo mesmo motivo de quebrar as regras de isolamento e distanciamento social. Em entrevista coletiva, o treinador foi claro em dizer que todos jogadores que são convocados têm de se provar em campo e fora dele.

"Eles precisam se provar e precisam lembrar que é uma honra jogar pela ", declarou Southgate.

Honra esta que vem sendo aproveitada por outros jogadores. Nos últimos tempos, vários atletas ingleses têm aparecido com destaque, especialmente na Premier League, e começam a causar aquela "dor de cabeça boa" para Southgate.

Jack Grealish, Danny Ings, Dominic Calvert-Lewin, Kalvin Phillips, Conor Coady e outros já são realidades nos seus respectivos clubes e prometem brigar duro para conseguir uma vaga no concorrido e glamurizado esquadrão inglês, conhecido como English Team.

Mais artigos abaixo

Ings, Calvert-Lewin e Coady, inclusive, fizeram seus primeiros gols pela seleção nacional no amistoso diante do e devem continuar sendo figuras constantes nas convocações de Southgate.

Por isso, mais que nunca é hora de os jovens ingleses repensarem a postura, se quiserem continuar a ser convocados, pois não faltará concorrência para estar na enxuta lista dos jogadores que representam o próprio país.