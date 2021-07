Sancho e Mount, as novidades da Inglaterra nas quartas da Eurocopa

Southgate promoverá algumas mudanças na equipe titular para enfrentar a Ucrânia neste sábado (3)

À véspera de enfrentar a Ucrânia pelas quartas de final da Eurocopa, o técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, irá realizar algumas mudanças na equipe titular. Sancho e Mount vão aparecer entre os 11, de acordo com informações obtidas pela Goal.

A notícia concretiza uma semana gloriosa para o jovem de 21 anos, que deixou o Manchester United rumo ao Borussia Dortmund por 73 milhões de libras, apesar do clube inglês ainda não ter confirmado a transação, que está pendente de exames médicos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mason Mount também pode ser novidade, retornando à formação da Inglaterra para 4-2-3-1, depois de mudar para um sistema 3-4-3 nas oitavas de final, quando eliminou a Alemanha por 2 a 0.

Quais são as mudanças esperadas na Inglaterra?

Com Sancho e Mount, a Inglaterra deve levar mais ameaças ao ataque contra um adversário mais fraco, embora isso não signifique que Southgate vá abandonar completamente seus princípios defensivos. Na verdade, tanto Declan Rice quanto Kalvin Phillips devem começar novamente.

Sancho entrará no lugar de Bukayo Saka, enquanto Raheem Sterling deve continuar depois de marcar três gols em quatro jogos até agora na Euro 2020.

Saka está em dúvida para o jogo depois de ter sofrido uma leve pancada no último treino, mas todos os outros jogadores estão em forma e disponíveis.

Do outro lado, a Ucrânia não poderá contar com o atacante Artem Besedin, após uma lesão no joelho contra a Suécia nas oitavas de final e, embora o capitão Andriy Yarmolenko também tenha sido expulso, ele espera estar em forma para jogar.

"É impossível deixar todo mundo feliz", disse o treinador da Inglaterra, enquanto os apoiadores e especialistas continuam pedindo que Jack Grealish ganhe uma oportunidade entre os titulares.

"É impossível escolher um time com o qual todos concordem. Temos que escolher os jogadores certos para os momentos certos. Raheem está em chamas. Seus gols dificultaram a entrada dos outros."

Mais artigos abaixo

Quem está pendurado e pode ser suspenso?

Harry Maguire e os meias Phillips e Rice receberam um cartão amarelo contra a Alemanha. Agora, mais uma punição levará à suspensão da próxima partida, que, caso a Inglaterra se classifique, terá pela frente a Dinamarca ou a República Tcheca.

O mesmo se aplica ao atacante do Manchester City, Phil Foden, depois de receber um cartão amarelo no primeiro jogo contra a Croácia.

Quando é Ucrânia x Inglaterra, pelas quartas da Euro?

A Inglaterra enfrenta a Ucrânia neste sábado (3), às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico, em Roma. A partida terá transmissão ao vivo do canal SporTV, na TV fechada.