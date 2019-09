Sánchez revê Messi e um novo Barça: "não podemos perder nenhuma chance"

O chileno relembrou os tempos em que defendeu o Barcelona, e deu a receita para a Inter de Milão vencer no encontro válido pela Liga dos Campeões

Alexis Sánchez ainda não conseguiu ser tão vitorioso quanto nos tempos em que defendeu a camisa do , período no qual, entre 2011 e 2014, conquistou , Copa do Rey e o (além de duas supercopas da e uma Europeia). E cinco anos depois de se despedir do Camp Nou, o chileno reencontra a ex-equipe em um momento diferente de sua carreira.

Sánchez, que fez boa parceria com Lionel Messi, ainda sob o comando de Guardiola, foi contratado pelo em 2014 e virou protagonista dos Gunners antes de decidir, de forma polêmica, vestir a camisa do em 2017. Chegou como grande reforço e deixou o estádio de Old Trafford, nesta temporada, como grande decepção.

Emprestado à de Milão, Sánchez ainda busca uma vaga entre os titulares. Disputou três jogos, mas somente contra a , em duelo transmitido pelo DAZN no último sábado (28), foi titular e saboreou sensações distintas: fez um gol na vitória por 3 a 1, mas acabou sendo expulso, complicando a vida de seu time - que seguiu na ponta da tabela com o resultado.

Em relação às memórias dentro do Barcelona, Sánchez revelou que foi onde se transformou definitivamente em um jogador melhor: “Quando eu cheguei, diziam que era o melhor Barça da história. Tinha o Messi, Guardiola, Xavi, Iniesta”, disse, em entrevista para a UEFA. “No Barcelona, eu aprendi muito no sentido de melhorar, já que estava ao lado de jogadores de qualidade, que haviam conquistado um Mundial, que cada dia melhoravam na parte física e na comunicação em campo”.

Mais artigos abaixo

E em busca de voltar a crescer, agora na , o chileno deu a receita para que a equipe italiana consiga uma vitória sobre os catalães, no encontro desta quarta-feira (02), pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

“Eles são muito fortes em casa. Se tivermos uma chance ou duas, não podemos desperdiçar. Joguei ali com o Manchester United e desperdiçamos três ou quatro chances claras. Depois, eles têm, uma, duas e fazem, e aí você já está perdendo por 3 a 0. Se você quiser ganhar do Barça, não pode perder nenhuma chance clara”, completou.