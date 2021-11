San Marino x Inglaterra: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Vale vaga na Copa do Mundo 2022! Neste domingo (14), Espanha e Suécia se enfrentam às 16h45 (de Brasília), em Sevilla, pela última rodada do grupo B das Eliminatórias europeias. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na tv fechada, e do Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

JOGO San Marino x Inglaterra DATA Segunda-feira, 15 de novembro de 2021 LOCAL San Marino Stadium, Serravalle - SM HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

Inglaterra precisa da vitória para garantir a vaga na Copa / Foto: Getty Images

O Space, na tv fechada, e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, irão transmitir o jogo desta sgeunda-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

Lanterna do grupo, San Marino entra em campo para tentar atrapalhar os planos do rival.

Para não depender de qualquer outro resultado, a Inglaterra precisa de uma vitória nesta segunda-feira para carimbar a sua vaga ao mundial.

Apesar da importância da partida, o técnico Garret Southgate pode poupar alguns nomes, como Mount e Shaw, com problemas físicos.

Provável escalação de San Marino: Benedettini; Battistini, Fabri, Rossi, Grandoni; Zafferani, E. Golinucci, Lunadei, Ceccaroli; Nanni, Hirsch.

Provável escalação do Inglaterra: Ramsdale; Maguire, Coady, Mings; Alexander-Arnold, Phillips, Bellingham, Chilwell; Saka, Abraham, Smith Rowe.

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Hungria 4 x 0 San Marino Eliminatórias 12 de novembro de 2021 San Marino 0 x 3 Andorra Eliminatórias 12 de outubro de 2021

JOGO CAMPEONATO DATA Inglaterra 5 x 0 Albânia Eliminatórias 11 de novembro de 2021 Inglaterra 1 x 1 Hungria Eliminatórias 11 de outubro de 2021

