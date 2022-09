San Lorenzo x River Plate: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeoanto Argentino

Jogo da 20ª rodada da segunda fase do Argentino será neste domingo (18); veja como acompanhar na TV e na internet

San Lorenzo e River Plate se enfrentam neste domingo (18), no Nuevo Gasometro, às 15h30 (de Brasília), pela 20ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo no Star+, no streaming

Em casa, o San Lorenzo, 11º colocado com 27 pontos, vem de quatro empates consecutivos e conta com o apoio de sua torcida para voltar a vencer.

Já o River Plate, na oitava posição com 29 pontos, perdeu os dois últimos jogos e acabou ficando para trás na tabela.

Escalações:

Escalação do provável San Lorenzo: Batalla, Gattoni, Zapata, Campi, Elías, Méndez, Giay, Braida, Bareiro, Vombergar e Cerutti.

Escalação do provável River Plate: Armani, herrera, Mammana, Díaz, Gómez, Zucuclini, Simón, De La Cruz, Palavecino, Solari e Beltrán.

Desfalques

San Lorenzo

Sem desfalques confirmados.

River Plate

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: domingo, 18 de setembro de 2022

• Horário: 15h30 (de Brasília)

• Local: Nuevo Gasometro, Buenos Aires - ARG