Samuel Lino vive temporada mais artilheira da carreira e mira marca de Arrascaeta no Flamengo

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Atacante chegou a 15 gols em 2026, superou seu melhor desempenho individual e busca alcançar os números do uruguaio em 2025

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Samuel Lino se consolidou como um dos principais jogadores do Flamengo em 2026. Sob o comando de Leonardo Jardim, o atacante assumiu protagonismo na equipe, tornou-se uma peça importante no setor ofensivo e vive a temporada mais artilheira de sua carreira. Com 15 gols e 13 assistências em 54 partidas no ano, o camisa rubro-negro agora tem uma marca de Arrascaeta como inspiração para a reta final da temporada.

O atacante chegou ao Flamengo em julho de 2025, contratado junto ao Atlético de Madrid, da Espanha, em uma negociação de € 22 milhões fixos, além de € 2 milhões em bônus por metas. Na primeira temporada pelo clube carioca, Samuel Lino disputou 31 partidas, marcou quatro gols e distribuiu cinco assistências. Em 2026, porém, conseguiu ampliar sua participação ofensiva e se firmar como uma opção sólida de Leonardo Jardim para balançar as redes.

O bom momento fez o jogador superar seu melhor desempenho goleador anterior, registrado na temporada 2021/22, quando defendia o Gil Vicente, de Portugal. Na ocasião, balançou as redes 14 vezes. O 15º gol de Samuel Lino em 2026 saiu na vitória por 3 a 1 sobre o Grêmio, na última quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Depois da partida, o atacante explicou como participou da jogada que terminou em gol.

"Esse gol foi bem simples. Quando o Arrascaeta domina sem pressão, vejo que o Pedro levou o zagueiro com ele e o outro vai em direção à bola. Percebo que o Arrasca está sem marcador e ataco o espaço. Consegui receber o passe, que foi na medida. O goleiro deles foi bem na primeira ação, mas fui bem na segunda", disse.

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A boa fase também fez Samuel Lino estabelecer uma meta individual para o fim do ano. Com quatro partidas restantes, o atacante busca alcançar pelo menos 20 gols e 20 assistências em 2026, repetindo um feito que só Arrascaeta conseguiu na história do Flamengo; o uruguaio encerrou 2025 com 25 gols e 20 assistências pelo Rubro-Negro, totalizando 45 participações a gol em 64 partidas.

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Com os 15 gols registrados, Samuel Lino está apenas atrás de Pedro na artilharia do Flamengo na temporada, com o camisa 9 somando 29 gols em 55 jogos no ano.

Após a vitória sobre o Grêmio, Lino destacou a importância da sequência de resultados para recuperar a confiança do elenco após a dura eliminação na semifinal da Copa Libertadores para o Estudiantes, no final de outubro.

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"Foi importante. Foi importante a gente ter dado uma resposta para nós mesmos, porque seguimos brigando por coisas grandes. Depois da eliminação que foi, veio um jogo difícil contra o Atlético-MG. Demos uma resposta que elevou nossa confiança. Depois, Vasco, agora Grêmio. A gente tem um tempo aí para descansar e recarregar as energias", afirmou.

Com o resultado diante do Grêmio, o Flamengo chegou aos 76 pontos e abriu três de vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado, com 73. A equipe comandada por Leonardo Jardim depende apenas de suas próprias forças para conquistar o Brasileirão. Caso vença os dois próximos compromissos, contra Athletico, na próxima quarta-feira (18), e Palmeiras, no confronto direto do dia 21 de novembro, o Rubro-Negro garantirá o bicampeonato consecutivo.