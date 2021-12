Samuel Eto’o: de artilheiro a presidente da federação camaronesa

A Federação Camaronesa de Futebol (Fecafoot) tem um novo, porém conhecido, rosto como presidente. Trata-se de Samuel Eto'o, o lendário ex-jogador do Barcelona e Inter de Milão foi eleito o novo mandatário da instituição no último sábado (11).

Eto'o começou a deixar clara sua insatisfação com a atual gestão de Seidou Mbombo Njoya à frente da instituição reguladora do futebol camaronês em setembro. Naquela época, avisou que tinha planos de concorrer ao posto máximo da Fecafoot.

A votação deu boa vantagem para Eto'o, que venceu nas urnas o atual presidente por 43 votos a 31.

Ele assume a cadeira principal em 1º de janeiro, já com pelo menos dois grandes desafios para 2022: a Copa Africana de Nações, que acontece entre 9 de janeiro a 7 de fevereiro e será sediada exatamente em Camarões. O próximo grande desafio é a Copa do Mundo, que acontece no final de 2022.

Camarões está próximo de confirmar sua vaga para o Mundial do Qatar, já que lidera o Grupo D das eliminatórias para a Copa.

Eto'o é um dos principais nomes do futebol em Camarões e também no continente africano. Em seu currículo consta conquistas como duas Copas Africanas de Nações, três Ligas dos Campeões. Além disso, conta com sete títulos de torneios nacionais na Espanha e mais cinco em competições domésticas na Itália.

De acordo com o Transfermarkt, Eto'o tem 118 jogos pela seleção camaronesa e 56 gols marcados.