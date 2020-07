Sampdoria x Milan: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (29), pela penúltima rodada do Campeonato Italiano; veja como acompanhar ao vivo na internet

Embalado desde o retorno do futebol, o busca mais uma vitória nesta quarta-feira (29), contra a , às 14h30 (de Brasília), pela penúltima rodada do Campeonato Italiano. A partida não terá transmissão ao vivo no , mas na Goal, o torcedor pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sampdoria x Milan DATA Quarta-feira, 29 de julho de 2020 LOCAL Luigi Ferraris - Gênova, ITA HORÁRIO 14h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida não terá transmissão ao vivo Brasil. Na Goal, você pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real, a partir das 14h30 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Milan vem de empate com o por 1 a 1, mas já esta assegurado na 2020/21. Atualmente, aparece na sexta posição com 60 pontos, quatro a menos que a , na quinta posição.

Theo Hernandez e Ismael Bennacer, suspensos na última rodada, retornam no lugar de Diego Laxalt e Lucas Biglia.

Já a Sampdoria, na 15ª posição com 41 pontos, vem de duas derrotas seguidas e buscam a recuperação contra o Milan.

Omar Colley e Ronaldo Vieira cumpriram suspensão contra a , mas estão de volta nesta quarta.

Provável escalação do Milan: Donnarumma; Calábria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Provável escalação do Sampdoria: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Linetty, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Milan Campeonato Italiano 21 de julho de 2020 Milan 1 x 1 Atalanta Campeonato Italiano 24 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Milan x Campeonato Italiano 2 de agosto de 2020 A determinar

SAMPDORIA

JOGO CAMPEONATO DATA Sampdoria 1 x 2 Campeonato Italiano 22 de julho de 2020 Juventus 2 x 0 Sampdoria Campeonato Italiano 26 de julho de 2020

Próximas partidas