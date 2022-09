Sampdoria x Milan: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Italiano

Milan retoma a defesa do Scudetto neste sábado (10), pela sexta rodada da Serie A italiana; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Depois de empatar com o RB Salzburg por 1 a 1 na primeira rodada da Champions League, o Milan volta a campo para encarar o Sampdoria, pela sexta rodada do Campeonato Italiano. A bola vai rolar a partir das 15h45 (de Brasília), no Estádio Luigi Ferraris.

Com 11 pontos e brigando pela liderança da Serie A italiana, o Milan venceu a Inter por 3 a 2 na última rodada. Para o confronto fora de casa, Stefano Pioli deve mandar a campo com o que tem de melhor.

O zagueiro Simon Kjaer e Sergino Dest estão brigando por uma vaga na zaga, enquanto Divock Origi pode substituir Olivier Giroud.

Do outro lado, o Sampdoria, na zona de rebaixamento com apenas dois pontos conquistados, busca a primeira vitória na temporada. Até o momento, soma dois empates e três derrotas nos primeiros cinco jogos disputados.

Em 143 jogos disputados entre as equipes, o Milan soma 76 vitórias, contra 33 do Sampdoria, além de 34 empates. No último encontro, válido pela Serie A italiana 2021/22, o Milan venceu por 1 a 0.

Escalações:

Escalação do provável SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Colley, Amione, Augello; Vieira; Sabiri, Villar, Rincon, Djuricic; Caputo.

Escalação do provável MILAN: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Pobega; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud.

Desfalques

Milan

Zlatan Ibrahimovic e Alessandro Florenzi, lesionados, seguem fora em tratamento.

Sampdoria

Fabio Quagliarella, machucado, está fora.

Quando é?

Getty

• Data: 10 de setembro de 2022

• Horário: 15h45 (de Brasília)

• Local: Estádio Luigi Ferraris – Gênova, ITA

• Arbitragem: MICHAEL FABBRI (árbitro), STEFANO LIBERTI e STEFANO DEL GIOVANE (assistentes), DAVIDE MASSA (quarto árbitro) e ROSARIO ABISSO (VAR)