Sampdoria x Juventus: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Italiano 21/22

Sampdoria e Juventus se enfrentam neste sábado (12), em Gênova, a partir das 14h (de Brasília), pela 29ª rodada da Serie A italiana. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sampdoria x Juventus DATA Sábado, 12 de março de 2022 LOCAL Estádio Luigi Ferraris - Gênova, Itália HORÁRIO 14h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, no streaming, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste sábado (12), em Gênova. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

A Sampdoria chega para esta partida da 29ª rodada da Serie A cada vez mais próxima da zona de rebaixamento, ocupando a 15ª posição, com 26 pontos conquistados. A equipe vem de duas derrotas seguidas nos últimos jogos para Atalanta e Udinese, respectivamente.

Já a Juventus, que se prepara para o duelo de volta das oitavas de fiinal da Liga dos Campeões, está há 14 jogos sem perder no Campeonato Italiando, tendo duas vitórias seguidas. O time ocupa a 4ª posição, com 53 pontos.

Para o duelo, porém, o time não poderá contar com Bernardeschi, que está suspenso. No entanto, a equipe pode contar com a volta de Mattia De Sciglio e Alex Sandro, que estavam lesionados.

Vale lembrar, além disso, que o brasileiro Arthur teve seu retorno confirmado na lista de convocados da seleção brasileira para a disputa dos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

SAMPDORIA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Atalanta 4 x 0 Sampdoria Campeonato Italiano 28 de fevereiro de 2022 Udinese 2 x 1 Sampdoria Campeonato Italiano 5 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Venezia x Sampdoria Campeonato Italiano 20 de março de 2022 8h30 (de Brasília) Sampdoria x Roma Campeonato Italiano 3 de abril de 2022 -

JUVENTUS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Fiorentina 0 x 1 Juventus Copa da Itália 2 de março de 2022 Juventus 1 x 0 Spezia Campeonato Italiano 6 de março de 2022

Próximas partidas