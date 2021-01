Sampdoria x Inter de Milão: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Os times se enfrentam nesta quarta (6), às 11h (de Brasília), pela 16ª rodada da Serie A; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A , que birga no meio da tabela, recebe a vice-líder , nesta quarta-feira (6), às 11h (de Brasília), pela 16ª rodada da italiana. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real.

QUANDO É?

JOGO Sampdoria x Inter de Milão DATA Quarta-feira, 6 de janeiro de 2021 LOCAL Luigi Ferraris - Genova, ITA HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Valeri

Assistentes: Passeri e Vivenzi

Quarto árbitro: Massa

VAR: Chiffi

Assistentes VAR: Paganessi

A Sampdoria joga em casa, querendo voltar a vencer na Serie A / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo SporTV, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SAMPDORIA

Brigando no meio da tabela, a Sampdoria, atualmente, ocupa a 11ª posição da tabela, com 17 pontos, dez a manos do que a , quinta colocada. O time vem de duas derrotas seguidas, que atrapalharam uma reação que ia se moldando.

Ekdal, suspenso, deve dar lugar à Adrien Silva, enquanto Valerio Verre e Gaston Ramirez disputam uma vaga no ataque.

Provável escalação da Sampdoria: Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Verre; Quagliarella

INTER DE MILÃO

Vice-líder da Serie A, a Inter vem de uma boa sequência, com oito vitórias consecutivas. O time de Antonio Conte está na briga direta com o pela primeira posição, com apenas um ponto de desvantagem em relação à rival.

Para o duelo, a Inter não deve ter Lukaku, que se lesionou na última rodada, dando lugar à volta de Alexis Sanchez. Além do atacante, Vidal e Ashley Young podem ser poupados pela maratona de jogos disputados pelo time.

2⃣4⃣ pontos seguidos na Serie A 💪



Série de 8⃣ vitórias consecutivas de 2008 igualada 🔥#FORZAINTER 🖤💙 pic.twitter.com/ZgMRxuc0f0 — Inter (@Inter_br) January 4, 2021

Provável escalação da Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Darmian; Lautaro Martinez, Sanchez

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SAMPDORIA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Sampdoria Serie A 3 de janeiro de 2021 Sampdoria 2 x 3 Serie A 23 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Spezia x Sampdoria Serie A 11 de janeiro de 2021 16h45 (de Brasília) Sampdoria x Serie A 16 de janeiro de 2021 16h45 (de Brasília)

INTER DE MILÃO

JOGO CAMPEONATO DATA Inter de Milão 6 x 2 Crotone Serie A 3 de janeiro de 2021 Verona 1 x 2 Inter de Milão Serie A 23 de dezembro de 2020

Próximas partidas