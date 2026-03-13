Sampdoria, reunião de torcedores: protestos contra a diretoria, apoio ao time e petição por um futebol “justo e popular”

Uma iniciativa importante foi tomada pela torcida organizada da Sampdoria, que ontem à noite, conforme já previsto há alguns dias, se reuniu em um local bastante simbólico, o “Largo U.C. Sampdoria”, em frente à Gradinata Sud, para um encontro entre todas as vertentes que coexistem no coração da torcida doriana. A iniciativa foi organizada pelos grupos da Sud blucerchiata e insere-se no clima de contestação que há meses acompanha o ambiente doriano. Durante o encontro, foi exibida a faixa “Fora as mãos da Sampdoria”, símbolo da posição assumida em relação à atual diretoria.





Durante a reunião, os torcedores reiteraram que a contestação continuará também nas próximas semanas, com diversas formas de protesto. “Nossa posição em relação à diretoria continua ativa, estamos em contestação e vamos levá-la adiante não apenas com faixas e gritos, mas nas ruas e pessoalmente. Temos que ser um espinho no lado”, relata o Il Secolo XIX. Os grupos organizados também esclareceram sua posição em relação ao time, ressaltando a distinção entre o protesto contra a diretoria e o apoio aos jogadores durante as partidas. O carinho, porém, se limitará apenas aos 90 minutos de jogo.

Com a reta final da temporada se aproximando, a mensagem continua centrada principalmente na necessidade de apoiar o time no estádio. “Eles não merecem abraços e calor humano no final da partida. Mas que fique claro que, quando a Samp joga, precisamos de um estádio lotado; se as coisas não correrem como deveriam, faremos nossa voz ser ouvida. Agora, porém, temos nove finais pela frente e precisamos de todos”. Não houve, por outro lado, nenhum comentário sobre a recente mudança na comissão técnica, com a transição da gestão Foti-Gregucci para a solução interna com Lombardo. Durante o encontro, foi também anunciado o lançamento de uma petição por um futebol “mais justo e popular”, que será apresentada fora do estádio já a partir da partida de sábado. A petição poderá ser assinada em tendas montadas fora dos estádios durante as partidas; trata-se de uma iniciativa que surgiu dos torcedores da Sampdoria e de uma proposta semelhante dos torcedores do Arezzo, mas que envolverá várias torcidas por toda a Itália.