Sampdoria, que confusão: Lombardo em risco, Avellino decisivo. Diana, vice-treinador, já pode ficar de fora: o ponto da situação

Dia após dia, a situação na Sampdoria fica cada vez mais confusa. A sensação de falta de clareza, evidente há anos no que diz respeito à diretoria do clube, atingiu novamente o auge nas horas agitadas que se seguiram ao caso Carrara. Após a demissão de Foti, como se sabe, a diretoria da Sampdoria decidiu optar por uma solução interna, entregando o comando a Lombardo e especificando no comunicado que o cargo de treinador seria ocupado “enquanto se define uma solução permanente”.





A partir daí, não foram divulgadas mais notícias. “Popeye” comandou a equipe contra o Venezia e também no desastre de Carrara, confronto que deixou resquícios psicológicos e deu início às habituais disputas no âmbito da diretoria. Nas últimas horas, de fato, teria havido contatos e avaliações entre as várias facções do clube (Tey por meio de seus representantes, Manfredi, Fredberg, Walker), e dependendo de quem vencerá a enésima guerra de poder no seio de uma equipe que se arrasta na parte de baixo da tabela da Série B, optará-se por um caminho ou por outro.





LOMBARDO EM RISCO - Parece que a posição de Lombardo como técnico já estariaem risco. O confronto contra o Avellino será decisivo, embora, vale lembrar, Lombardo tenha sido escolhido “interinamente” e continue vinculado ao clube por um contrato de três anos para outras funções. A comédia do absurdo, porém, envolve também outro ex-jogador da Sampdoria, Aimo Diana. O ex-técnico do Union Brescia está em Gênova desde quarta-feira; a ideia era colocá-lo ao lado de Lombardo como assistente, para preencher uma vaga deixada pela demissão de Foti e ocupada temporariamente por Pozzi. Diana, aliás, acabou de rescindir seu contrato com o Union Brescia e deveria estar em Bogliasco já hoje. Sua posição, porém, considerando as avaliações feitas sobre Lombardo, já estaria instável antes mesmo de ele entrar oficialmente no clube. Por esse motivo, a Samp teria suspendido temporariamente a operação.





HOJE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Hoje haverá uma reunião do Conselho de Administração, remotamente, é claro, que tentará chegar a um acordo entre todas as diferentes facções da Sampdoria, também porque, como se sabe, muitas vezes se perdeu tempo precioso com as idas e vindas entre todos os dirigentes do clube. Um eventual desastre contra o Avellino imporia mais uma mudança na temporada, mas, a essa altura, não seria possível adiar a decisão sem ter uma solução pronta, como, aliás, parece ser já prática comum na Samp. Os nomes que circulam são os mesmos que surgiram após a demissão de Foti, ou seja, o eterno Iachini, D’Angelo (que, no entanto, tem um ano de contrato com o Spezia) e Pagliuca, ex-Empoli. Mas atenção também à situação de Pavan e Gastaldello; seus nomes surgiram como possíveis assistentes, mas, sobretudo, o segundo poderia voltar a ser cogitado caso se decidisse substituir Lombardo. O jornal Il Secolo XIX também menciona Lars Friis, o dinamarquês que já havia surgido após a saída de Donati, mas a esperança dos torcedores é que as experiências, dada a classificação instável e a confusão em todos os níveis, tenham chegado ao fim.