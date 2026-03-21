Cerca de duzentos a trezentos torcedores da Sampdoria, em sua maioria pertencentes aos grupos organizados da Gradinata Sud, se reuniram nesta manhã em frente aos portões do centro esportivo Mugnaini, em Bogliasco, para uma forte manifestação contra a diretoria e o time. O protesto, vigiado pelas forças de segurança com dois viaturas da Polícia e uma dos Carabinieri, ocorreu enquanto a equipe realizava o treino no campo superior, na véspera do confronto do campeonato contra o Avellino, marcado para amanhã no Ferraris.





Os torcedores entoaram cantos e slogans contra a diretoria, com referência especial ao acionista Joseph Tey, ao presidente Matteo Manfredi, a Walker e ao CEO da área de futebol Jasper Fredberg, além de criticarem o desempenho da equipe, que conquistou apenas dois pontos nos últimos seis jogos e corre forte risco de rebaixamento para a Série C. Durante a manifestação, que durou até o final do treino, foram utilizados fumigênicos e fogos de artifício sem consequências, acompanhados por convites explícitos aos jogadores para “mostrarem coragem” e por gritos como “Salvem-se e desapareçam”.

Também foram alvo de críticas alguns jogadores do elenco, entre eles Simone Pafundi, enquanto o novo técnico Attilio Lombardo e sua comissão técnica, o diretor esportivo Andrea Mancini e o dirigente Giovanni Invernizzi foram poupados. Durante a manifestação, alguns jogadores foram também acusados de suposta falta de profissionalismo. Em particular, não agradou a atitude de alguns, “avistados” em discotecas da capital na véspera de partidas consideradas extremamente delicadas. O recado dirigido a esses jogadores foi bastante claro: “Vocês terão que treinar em casa até se salvarem”, acompanhado de advertências explícitas como “Da próxima vez que sentirem vontade de sair para dançar antes de uma partida, lembrem-se de hoje e de nós”.





Alguns gritos foram particularmente duros e não faltaram referências a episódios passados: segundo o que veio à tona, já teria havido anteriormente confrontos entre ultras e jogadores, que se revelaram, porém, inúteis. Ainda durante a manhã, foi entregue aos jogadores e à comissão técnica um pen drive contendo imagens do rebaixamento para a Série C na temporada passada, que acabou sendo evitado graças aos play-offs, com a intenção de usá-lo como um aviso para o final do campeonato.





Por volta das 13h, ao final do treino final, os jogadores se dirigiram aos portões para um encontro direto com os torcedores, que os alertaram sobre possíveis novos protestos caso haja mais resultados negativos. Além disso, para a partida de amanhã, foi solicitado que nenhum jogador se apresentasse nas arquibancadas em caso de vitória: durante o aquecimento foram anunciados insultos, enquanto durante os noventa minutos haverá apoio à equipe. Respeito declarado apenas por Lombardo e sua comissão técnica, incluindo Mancini.





Em Bogliasco, foram afixados alguns cartazes com uma releitura do pôster de O Silêncio dos Inocentes, modificado com a frase “O Silêncio dos Incompetentes” e os rostos de Manfredi, Tey e Walker. A manifestação, já anunciada ontem nas redes sociais, chega em um momento extremamente delicado da temporada da Sampdoria e antecede uma partida, a contra o Avellino, considerada crucial para a luta pela permanência. Os grupos organizados não descartaram novas iniciativas também após o jogo, caso o resultado seja negativo.