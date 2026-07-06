Sampdoria, pressão intensa por Insigne: oferta generosa ao meia-atacante napolitano

O futuro de Lorenzo Insigne ainda está por se definir. O Pescara e o presidente Sebastiani ainda não desistiram e esperam que o jogador de 35 anos, ex-campeão do Napoli e do Toronto, aceite um novo contrato após a experiência da última temporada (5 gols e 3 assistências em 13 partidas, de janeiro a junho passado). O desfecho do último campeonato no clube do presidente Sebastiani deixou alguma tensão, mas a história ainda está por se desenrolar.





A Sampdoria entrou na disputa no último fim de semana, propondo um contrato de um ano com opção de renovação para a segunda temporada no valor de 500 mil euros mais bônus. Uma oferta importante que Insigne levou em consideração: a esperança é receber uma proposta da Série A e, por isso, ele decidiu esperar mais um pouco.