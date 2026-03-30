Sampdoria: para Pafundi, a temporada pode ter chegado ao fim; Viti treina separadamente: a lista de lesionados continua sendo uma preocupação

A Sampdoria continua enfrentando um grande número de problemas físicos, uma constante nas últimas temporadas. A última baixa é a de Simone Pafundi, afastado devido a uma lesão muscular no flexor, o que provavelmente já encerrou sua temporada mais cedo. Em média, para uma lesão desse tipo, é necessário pelo menos um mês de recuperação, provavelmente um pouco mais, considerando a necessidade de um retorno gradual, sem forçar, e também o risco de recidiva. Trata-se, de fato, da mesma perna que já havia sofrido lesão em outubro, embora naquela ocasião o músculo afetado tenha sido o reto femoral. Além disso, o momento era particularmente complicado para o meia de propriedade da Udinese, que, assim como todo o time, acabou no centro de uma forte contestação. Seu nome surgiu explicitamente durante um confronto com os torcedores, que o repreendiam por algumas noites em boates em um momento bastante complexo. Além disso, porém, a ausência de Pafundi vem agravar uma situação já frágil e traz de volta à tona a questão da resistência física do elenco, entre recaídas e recuperações que nunca são totalmente lineares.





A atenção agora se volta para Mattia Viti. O zagueiro não treina com o grupo desde sexta-feira e está realizando treinos individuais. A versão oficial aponta para uma decisão por precaução: Viti é considerado um jogador “exausto” do ponto de vista físico e, durante a pausa, preferiu-se evitar riscos. O retorno ao grupo está previsto para quarta-feira, com consequente disponibilidade para a próxima partida, no dia seguinte à Páscoa, contra o Empoli. No entanto, permanece central a questão da gestão, termo que, como destacado pelo Il Secolo XIX, aparece com frequência nas comunicações da área médica.

Uma linha já adotada no passado, como no caso de Oliver Abildgaard, inicialmente afastado por uma lesão na panturrilha e dado como próximo do retorno. Também aqui se falou em “gestão”, mas depois o dinamarquês foi forçado a perder três partidas consecutivas contra Veneza, Carrarese e Avellino. Justamente os problemas na panturrilha representam um fio condutor: até hoje, Massimo Coda, Liam Henderson e Dennis Hadzikadunic os apresentaram, este último ainda em tratamento junto com Pafundi. O bósnio também perdeu a convocação para a seleção nacional; é improvável que consiga se recuperar a tempo para o jogo contra o Empoli. Também é preciso acompanhar Andrea Conti, que enfrentou um leve incômodo na panturrilha direita entre sexta e sábado, mas está melhorando e a caminho da recuperação. A disseminação desses problemas levanta questões sobre as causas, entre elas as condições dos campos utilizados nas últimas semanas.