Sampdoria: Palma treinou separadamente; Hadzikadunic e Abildgaard também estão fora, mas não será um 4-4-2. Comunicado do Carrarese: “Não nos deixemos distrair por incidentes e árbitros”

Na véspera do jogo entre Carrarese e Sampdoria, partida crucial para a permanência na série B tanto para os toscanos quanto para os blucerchiati, foi divulgado ontem um comunicado pelo clube da casa, que recentemente também protestou veementemente contra o técnico Calabro devido a algumas decisões arbitrais. No comunicado, dirigido ao público, além de uma referência à importância da partida (“Na quarta-feira nos espera uma encruzilhada importante para a presente temporada esportiva: a Sampdoria virá à nossa casa, e todos estamos cientes de que será uma partida, além de prestigiosa, também importante para alcançarmos, o mais rápido possível, nosso objetivo da temporada. A diretoria pede à equipe que dê o máximo"), destaca-se também uma passagem que se revelou bastante indigesta e controversa para a torcida da Sampdoria.





“O clube — diz o comunicado — pede à equipe que dê o máximo, jogando com personalidade, coragem e garra, como sempre foi até agora, para destacar, mais uma vez, aquilo que sempre foram as características do nosso DNA. Além disso, espera que a mesma energia e determinação possam ser observadas também nas arquibancadas de um estádio lotado, pronto para apoiar os rapazes em campo durante os noventa minutos e concentrado exclusivamente no amor pelas nossas cores, sem se distrair com incidentes e árbitros, aos quais, aliás, reiteramos nossa estima, também à luz da designação de alto nível prevista para quarta-feira”

A referência é ao jogo entre a Carrarese e o Catanzaro, no último dia 4 de março, quando o designador Rocchi estava presente na arquibancada, tendo sido agredido verbalmente e retirado do estádio pela segurança. O comunicado, porém, foi interpretado por alguns torcedores da Sampdoria como uma tentativa de “se proteger” por parte dos azuis. A sensação de uma parte da torcida da Sampdoria é que o clube quis se antecipar, tomando precauções antes do confronto.





Do lado da Sampdoria, Lombardo trabalhou ontem em campo com o 3-4-2-1. Nada de 4-4-2, portanto; como alguns especularam, o esquema talvez possa ser utilizado durante a partida. A habitual lista de lesionados: a principal emergência desta vez é na defesa, onde o técnico terá que passar sem Hadzikadunic e Abildgaard. O jogador de Bonsniaco, que já ficou de fora nos últimos jogos devido a um problema na panturrilha, foi escalado contra o Venezia por um tempo, mas acabou sendo substituído no intervalo devido a uma incômoda na mesma região. Henderson também está fora; Pierini e Coda retornam, mas, como era de se esperar, não serão escalados desde o início, e os dois começarão no banco. Em relação ao jogo de sábado, a única mudança na escalação inicial poderia, portanto, ser Ferrari no lugar de Hadzikadunic. Olhos também voltados para Palma: ontem, ele fez um treino separado, definido como “preventivo”, mas, considerando os antecedentes em relação às condições físicas gerais da equipe, esse termo sempre soa como um sinal de alarme.