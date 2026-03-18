Sampdoria, Manfredi responde à Carrarese: “Estão em jogo pontos decisivos para o nosso objetivo; concordo com o apelo para nos concentrarmos no campo”

A poucas horas do confronto contra a Carrarese, surge a posição do presidente da Sampdoria, Matteo Manfredi, que respondeu ao comunicado divulgado pelo clube toscano nos últimos dias, no qual o clube toscano se pronunciava especificamente sobre a questão da arbitragem, com algumas afirmações que surpreenderam a diretoria doriana e incomodaram a torcida. A passagem mais controversa, em particular, foi: “A Carrarese espera que a mesma energia e determinação possam ser observadas também nas arquibancadas de um estádio lotado, pronto para apoiar os rapazes em campo durante os noventa minutos e concentrado exclusivamente no amor pelas nossas cores, sem se distrair com incidentes e árbitros, aos quais, aliás, reiteramos nossa estima, também à luz da designação de alto nível prevista para quarta-feira”.





Entrando no mérito da partida e do contexto, o número um da Sampdoria esclareceu seu ponto de vista: “Em Carrara nos espera uma das oito partidas restantes, com pontos decisivos em jogo para alcançarmos nosso objetivo”, disse ele ao Il Secolo XIX. Curioso, aliás, notar como agora o objetivo da Sampdoria se tornou ‘a permanência na Série B’.

"Li o comunicado oficial da Carrarese e concordo com o apelo para que, nas arquibancadas, o foco seja exclusivamente torcer pelo próprio time", prossegue Manfredi. "Sem outras distrações, de qualquer natureza. Em torno da Sampdoria, em todos os estádios fora de casa, sempre encontramos um clima intenso de expectativa e competição. Compreensível, e diria que fisiológico, pois se deve à grande história do clube, ao seu prestígio, à sua torcida, à sua tradição. Mas o que importa são as dinâmicas competitivas em campo. Que permanece, sempre e para todos, o único árbitro do resultado final".