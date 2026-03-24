Sampdoria: Mancini tinha um acordo com D'Angelo, eis em que se baseava. Agora, o diretor esportivo quer manter Lombardo, mas Fredberg está de olho em Cioffi

A permanência de Attilio Lombardo no comando da Sampdoria continua ligada também às dinâmicas de poder internas do clube, em um equilíbrio instável que continua a influenciar todas as decisões. O destino do técnico interino será definido de acordo com a linha que prevalecer entre os diversos setores da diretoria, com o diretor esportivo Andrea Mancini já tendo previsto uma possível substituição após a partida contra o Avellino. Em caso de empate ou derrota, de fato, a mudança teria sido imediata, mas o cenário permaneceu congelado após o resultado positivo.





Mancini agiu antecipadamente, iniciando contatos com Luca D'Angelo, com quem já havia um acordo. Nos últimos dias, também ocorreu uma reunião em Bolonha, na presença de Gianni Invernizzi, durante a qual foi apresentada uma proposta de contrato até 2028 no valor de 500 mil euros anuais, com uma redução de 100 mil euros por cada temporada na Série C em caso de rebaixamento, escreve o Il Secolo XIX. As negociações, porém, foram interrompidas quando o Spezia, com o qual D’Angelo tinha contrato até 2027, decidiu chamá-lo de volta: o técnico aceitou e a possibilidade foi descartada. Também Fabio Pecchia, outro nome avaliado, recusou a proposta.

À luz desses acontecimentos e do resultado alcançado, Mancini parece agora inclinado a deixar a equipe nas mãos de Lombardo até o final da temporada, colocando ao seu lado algumas figuras de apoio. Diferente é a posição da ala anglófona do clube, representada por Jesper Fredberg e Nathan Walker, que continua a ponderar uma possível mudança e avalia o perfil de Gabriele Cioffi, recém-saído da Udinese, até a temporada 2023-2024.