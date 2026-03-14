Sampdoria, mais um problema na defesa. Abildgaard está lesionado, Ferrari está com febre: as possíveis opções de Lombardo

Muitos obstáculos e dúvidas sobre a escalação na estreia de Attilio Lombardo no comando da Sampdoria. Os habituais problemas físicos têm atormentado a equipe blucerchiata, que terá de lidar com uma emergência que não dá sinais de acabar, pelo contrário, piora a cada dia que passa. Além das ausências já conhecidas de Pierini, Henderson, Coda e Ghidotti, Abildgaard também ficou de fora, não sendo convocado após um problema na panturrilha sofrido na terça-feira. Na coletiva de imprensa, o próprio Lombardo explicou a situação: “Ele sentiu a panturrilha endurecer”. Nos últimos dias, o clube falou em simples “gestão”, um termo usado para tentar minimizar problemas físicos que, no entanto, continuam surgindo com regularidade.





O caso de Abildgaard é apenas o mais recente de uma série de problemas musculares que afetaram a equipe nas últimas semanas, todos na mesma região. Coda ficou fora em 24 de fevereiro, Henderson contra o Bari, Hadzikadunic nos dias que antecederam a partida contra a Juve Stabia. Agora, a última baixa diz respeito justamente ao meio-campista dinamarquês que atuava na defesa. Por esse motivo, Lombardo escalou Ferrari entre os titulares, zagueiro que não jogava desde a partida contra o Avellino. O jogador foi convocado apesar de apresentar um pouco de febre. Entre as opções, Hadzikadunic volta a estar disponível após o problema na panturrilha que o deixou fora de duas partidas consecutivas: o bósnio pode ser utilizado em todas as posições da linha defensiva e também como zagueiro central.





Completam o setor Palma, nascido em 2006 e com 18 anos, e Viti, que representa outra opção para a posição de zagueiro central. Quanto ao resto, Lombardo trabalhou principalmente no 3-4-2-1: Cherubini apareceu à frente de Pafundi nos treinos ofensivos, enquanto no meio-campo Esposito e Di Pardo foram testados com maior continuidade, com Ricci e Depaoli ficando mais atrás nas rotações. Em algumas fases do treino, também foram testadas jogadas no 4-4-2. Entre os convocados estão também Ravaglia e Ferri, este último de volta à equipe após quatro meses.





Provável escalação da Sampdoria (3-4-2-1): Martinelli; Palma, Hadzikadunic, Viti; Di Pardo, Esposito, Conti, Cicconi; Begic, Cherubini, Brunori. Técnico: Lombardo.