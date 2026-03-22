Sampdoria: Lombardo pode se despedir com uma vitória; após o jogo decisivo para o futuro, o panorama atual e os possíveis candidatos

O clima está tenso esta noite em Marassi para o jogo entre Sampdoria e Avellino. A partida, fundamental para a permanência na série A, foi precedida por fortes protestos dos torcedores da Sampdoria contra o time e a diretoria. Foram poupados pelos torcedores todos os membros “históricos” do clube, ou seja, Andrea Mancini, Nicola Pozzi, Giovanni Invernizzi e, obviamente, também o técnico “interino” Attilio Lombardo. Justamente a posição do ex-campeão, porém, será objeto de avaliações ainda esta noite. Mesmo uma eventual vitória, de fato, poderia levar a uma mudança no comando, a quarta da temporada.





A equipe foi confiada a Lombardo após a demissão de Foti e Gregucci; no comunicado estava expressamente escrito “enquanto se define uma solução permanente”, mas, no fim, o Doria ficou nas mãos de Popeye por duas rodadas. Enquanto isso, ocorreu uma reunião do Conselho de Administração nos últimos dias que revelou uma nova linha de ação entre as várias facções internas do clube: o encontro está marcado para esta noite, após o jogo contra o Avellino, para decidir os próximos passos. Um empate ou uma derrota resultarão em uma mudança no comando técnico, com Lombardo retornando às suas funções dentro da comissão técnica, mas mesmo uma vitória poderia gerar o mesmo resultado. Segundo o Il Secolo XIX, caberá a Lombardo dizer se se sente à vontade para continuar, mas a sensação é de que se tratará mais de uma escolha dos vários dirigentes de alto escalão. Lombardo já demonstrou com fatos que não tem problemas em assumir responsabilidades pela Samp, e certamente o medo não faz parte do leque de emoções que lhe podem ser atribuídas.





O Conselho de Administração também teria decidido mudar de rumo em relação ao contrato a ser proposto a um eventual novo treinador: não mais até o final da temporada, mas até 2027. Isso poderia incluir na lista de candidatos, por exemplo, Luca D'Angelo, demitido pelo Spezia, mas que tem um contrato que abrange também a próxima temporada e que, portanto, dificilmente abriria mão dele por apenas alguns meses de acordo com a Samp. Também são citados os nomes de Guido Pagliuca, que está próximo do Padova, e de Fabio Pecchia.