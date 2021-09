Sampdoria x Inter de Milão: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam neste domingo (12), pela terceira rodada da Serie A italiana; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Sampdoria enfrenta a Inter de Milão neste domingo (12), no estádio Luigi Ferraris, a partir das 7h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN, na TV fechada, e do Star+, pela internet. Na Goal, o torcedor também acompanha o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sampdoria x Inter de Milão DATA Sexta-feira, 11 de setembro de 2021 LOCAL Luigi Ferraris - Genova, ITA HORÁRIO 7h30 (de Brasília)

A Inter busca a vitória fora de casa / Foto: Getty

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, pela internet, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, o torcedor também acompanha os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando manter a invencibilidade e o aproveitamento de 100% no Campeonato Italiano, a Internazionale entra em campo pensando apenas em conquistar mais três pontos.

Ao lado de Edin Dzeko, Stefano Sensi pode aparecer entre os titulares.

Já o Sampdoria somou apenas um ponto, e agora busca a primeira vitória no campeonato nacional.

A partida pode ser marcada pela estreia de Caputo, enquanto Albin Ekdal e Bartosz Bereszynski são tratados como dúvidas.

Provável escalação da Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Sensi; Dzeko.

Provável escalação do Sampdoria: Audero; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Thorsby, Damsgaard; Caputo, Quagliarella.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTER DE MILÃO

JOGO CAMPEONATO DATA Inter de Milão 4 x 0 Genoa Serie A italiana 21 de agosto de 2021 Verona 1 x 3 Inter de Milão Serie A italiana 27 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Inter de Milão x Bologna Serie A italiana 18 de setembro de 2021 13h (de Brasília) Fiorentina x Inter de Milão Serie A italiana 21 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília)

SAMPDORIA

JOGO CAMPEONATO DATA Sassuolo 0 x 0 Sampdoria Serie A italiana 29 de agosto de 2021 Sampdoria 3 x 1 Ternana Serie A italiana 4 de setembro de 2021

Próximas partidas