Sampdoria, “guerra fria” entre Mancini e Fredberg: também se discute sobre Lombardo

Na Sampdoria,permanece evidente a divisão entre as duas facções que governam o clube, uma situação crítica que se arrasta há tempo e que continua a afetar a gestão operacional. O dualismo começa já no topo, por exemplo, entre a ala ligada a Joseph Tey e a liderada por Matteo Manfredi, e muitas vezes se reflete também nas decisões técnicas e estratégicas, tornando mais complexo e confuso chegar a uma linha de ação comum.





O dualismo, porém, também se torna evidente no nível operacional, dada a presença de fato de dois diretores esportivos no clube. Nas últimas horas, por exemplo, houve um confronto direto entre Andrea Mancini e Jesper Fredberg, sinal das diferentes visões sobre a gestão técnica da equipe. O diretor esportivo parece agora mais inclinado a continuar com Attilio Lombardo, avaliando também a contratação de Simone Contran, ex-chefe de análise de jogos na equipe de Roberto Mancini, como colaborador. Paralelamente, também se trabalha na contratação de um vice-treinador, com a ideia de identificar um perfil mais específico para a função e não uma figura de treinador principal, solução que poderia afastar definitivamente Aimo Diana, presente nos últimos dias no Mugnaini.

Segundo o Il Secolo XIX, por outro lado, a posição do CEO Jesper Fredberg seria mais cautelosa, já que ele está ganhando tempo enquanto aguarda novas avaliações por parte dos acionistas próximos a Tey e seu representante, Nathan Walker. Nesse contexto, não está excluída a possibilidade de uma mudança no comando técnico. As próximas horas serão decisivas.