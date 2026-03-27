Sampdoria, Fredberg anuncia: “No ano que vem, com certeza vou ficar; estou triste com os rumores sobre desentendimentos com Mancini”

À margem da entrega dos tradicionais ovos de Páscoa no hospital pediátrico Gaslini, em Gênova, na presença de toda a equipe da Sampdoria, o diretor esportivo do clube blucerchiato, Jesper Fredberg, fez algumas declarações sobre o futuro do clube. Em primeiro lugar, o dinamarquês confirmou, “por enquanto”, Attilio Lombardo no comando da equipe, colocando-o, porém, ao lado de outra figura: “Decidimos que, por enquanto, Attilio continuará como técnico. E reforçamos a equipe que o rodeia com Dan Thomassen, que começará imediatamente”, disse Fredberg, anunciando de fato a chegada do seu compatriota como assistente técnico.





As novidades na Sampdoria não param por aí: “Na próxima semana, traremos também outra figura para Bogliasco. Assim que for possível, faremos o anúncio (Contran, ex-analista de jogos de Mancini, ndr)”. Fredberg comentou ainda os rumores sobre uma possível relação difícil com o diretor esportivo Andrea Mancini: “Queremos criar união e, a esse respeito, digo que estou, ou melhor, estamos tristes com os boatos de que eu e o diretor esportivo não nos falamos. Estamos supermotivados para terminar a temporada na melhor posição possível, também pelos torcedores”

Para encerrar, falou-se também sobre seu futuro, que, segundo Fredberg, certamente será na Sampdoria: “Definitivamente, com certeza. A temporada ficou aquém das expectativas, mas agora sabemos onde precisamos agir. Houve muita turbulência no clube, precisamos de estabilidade. E temos que criá-la juntos”