Sampdoria, D'Angelo recusou, sondagem para Pagliuca, disponibilidade de Iachini. Os bastidores da questão do treinador

As horas seguintes à demissão de Gregucci e Foti também revelaram a falta de clareza em relação à situação dos contatos para o cargo de técnico da Sampdoria. A decisão de confiar a equipe a Attilio Lombardo interinamente sugere que não havia sido preparado um verdadeiro plano B em caso de mudança técnica, apesar da delicadeza do momento entre o risco de rebaixamento e o calendário complicado até o final da temporada. A hipótese de uma derrota em Frosinone não era considerada improvável e, por isso, segundo grande parte do meio, o clube poderia já ter identificado um novo treinador pronto para assumir o cargo.

Entre os nomes que circularam nas últimas horas estava o de Luca D'Angelo. A Sampdoria teria proposto um contrato até o final da temporada, com opção para a temporada seguinte, mas o técnico está atualmente vinculado ao Spezia até 2027, com um salário próximo a 700 mil euros líquidos por ano. A oferta não foi considerada atraente e foi rejeitada. Também foi feita uma sondagem exploratória a Guido Pagliuca: no entanto, o treinador tem contrato com o Empoli até junho de 2027 e recebe um salário importante. Fabio Pecchia foi apenas uma possibilidade, mas o técnico já tinha recusado há meses, por não considerar convincente o projeto e a situação do clube.

O único treinador que se mostrou totalmente disponível foi Beppe Iachini. Ontem, houve um novo contato com sua equipe e, como já aconteceu no passado, o técnico confirmou total disponibilidade. Iachini quer voltar a treinar e gostaria de fechar o ciclo na Samp. Para ele, nem a questão financeira nem a duração do contrato representariam um problema, mas, no momento, nenhum acordo foi fechado e as negociações não tiveram avanços concretos. De acordo com o Calciomercato.com, a ideia das partes seria se reunir novamente em alguns dias, embora a escolha de apostar em Lombardo por três rodadas possa acabar se transformando em uma decisão definitiva, acabando com as chances de um retorno de Iachini a Bogliasco. Nas últimas horas, os nomes de Gabriele Cioffi e Rolando Maran também foram associados ao banco da Sampdoria, mas não há contatos reais com o clube.