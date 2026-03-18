Sampdoria, Cassano: “O peixe apanha pela cabeça; Manfredi causa mais estragos do que o granizo. Ainda bem que temos o Lombardo”

Foi um Antonio Cassano sem meias palavras que se pronunciou sobre a situação da Sampdoria. O ex-meia da equipe blucerchiata, hoje comentarista do programa “Viva El Futbol”, ao falar sobre a questão da diretoria, não mediu palavras como de costume, apontando o dedo contra os dirigentes do clube: “O peixe sempre fede pela cabeça. Podem trocar de treinadores, podem trocar de jogadores, mas se a estrutura da diretoria é formada por alguém que mora em Cingapura e não se sabe se existe ou não, e por Matteo Manfredi, que causa mais estragos do que granizo… Enfim, um desastre. A conclusão é que estamos lutando para não cair para a Série C…”.





Ao abordar a questão do treinador, o ex-atacante da UC Sampdoria defende a escolha interna e demonstra confiança em Attilio Lombardo: “Felizmente, temos Attilio Lombardo. Um treinador em sua primeira experiência de verdade, uma pessoa de casa. Attilio conhece a Sampdoria mais do que qualquer outra pessoa. É uma pessoa de altíssimo nível humano. É a primeira vez que treina o time principal, mas estou convencido de que, com sua personalidade, com seu jeito de ser, sua empatia, eles vão se sair bem!”.

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