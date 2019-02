Sampaoli tem o segundo melhor início entre treinadores estrangeiros na década

Levantamento considera primeiros 10 jogos e trabalhos que duraram até o Campeonato Brasileiro do ano em questão

Apesar de viver sua primeira experiência no futebol brasileiro e estar há menos de três meses no Santos, Jorge Sampaoli tem chamado a atenção por conta do rendimento alcançado contando com um elenco ainda em montagem.

As sete vitórias, dois empate e apenas uma derrota impressionam e dão a impressão de que o trabalho do argentino é promissor. No entanto, ele enfrenta o desafio de ser o único estrangeiro no comando de um clube da elite do futebol brasileiro desde a saída de Diego Aguirre do São Paulo, em meados de 2018.

Tudo isso inspira otimismo e cautela de maneira proporcional e tem sido importantes para que o desempenho do alvinegro praiano tenha progresso. Mas, será que os outros treinadores de fora do país também começaram bem?

Confira os números comparativos dos 10 primeiros jogos entre o comandante da equipe santista e de outros oito técnicos que passaram pelo Brasil na última década, organizados em ordem decrescente de rendimento. A lista considera apenas aqueles que treinaram os respectivos clubes no Campeonato Brasileiro do ano em que estiveram nos clubes do Brasil.

JORGE FOSSATI - INTERNACIONAL - JANEIRO A MAIO DE 2010



(Foto: Getty Images)

Fossati tem a melhor sequência da década entre treinadores estrangeiros. São nove vitórias e um empate entre jogos do Campeonato Gaúcho e Copa Libertadores.

JORGE SAMPAOLI - SANTOS - DESDE JANEIRO DE 2019



(Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Sampaoli não está distante em termos de desempenho. São sete triunfos, dois placares de igualdade e um resultado negativo entre partidas do Campeonato Paulista, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil.

DIEGO AGUIRRE - INTERNACIONAL - DE JANEIRO A JULHO DE 2015



(Foto: Getty Images)

Em sua primeira das três passagens pelo futebol brasileiro, Diego Aguirre se mostrou um técnico com potencial graças às cinco vitórias, quatro empates e uma derrota entre duelos da Copa Libertadores e Campeonato Gaúcho.

JUAN CARLOS OSORIO - SÃO PAULO - DE MAIO A SETEMBRO DE 2015



(Foto: Friedemann Vogel/Getty Images)

O colombiano, que chegou com o Campeonato Brasileiro em andamento, teve um retrospecto de cinco vitórias, três empates e duas derrotas sob o comando do São Paulo em seus primeiros 10 jogos.

EDGARDO "PATÓN" BAUZA - DE JANEIRO A AGOSTO DE 2016



(Foto: Friedemann Vogel/Getty Images)

O quinto nome da lista, Edgardo Bauza obteve cinco vitórias, dois empates e três derrotas nas 10 primeiras partidas, entre jogos do Campeonato Paulista e Libertadores.

REINALDO RUEDA - FLAMENGO - DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017



(Foto: Gilvan de Souza/CR Flamengo/Divulgação)

Sétimo da lista, Reinaldo Rueda chegou ao Flamengo com a temporada em andamento. Nos seus primeiros 10 confrontos sob o comando da equipe, no Campeonato Brasileiro, ele conseguiu quatro vitórias, cinco empates e uma derrota.

MIGUEL ÁNGEL PORTUGAL - ATHLETICO PARANAENSE - DE JANEIRO A MAIO DE 2014



(Foto: Aizar Raldes/AFP/Getty Images)

O espanhol sucumbiu aos maus resultados e durou pouco tempo no cargo. Em seus 10 primeiros jogos no Athletico, ele teve quatro vitórias, três empates e três derrotas, disputando o Campeonato Paranaense e Libertadores da América.

PAULO BENTO - CRUZEIRO - DE MAIO A JULHO DE 2017



(Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

Com dois meses e a temporada já em andamento, o português Paulo Bento teve rendimento de quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas em seus 10 primeiros jogos na Raposa no Campeonato Brasileiro e é o segundo europeu da lista.

DIEGO AGUIRRE - ATLÉTICO-MG - DE JANEIRO A MAIO DE 2016



(Foto: Douglas Magno/AFP/Getty Images)

A nona colocação tem o nome de Diego Aguirre duas vezes. A primeira delas é no Atlético-MG, quando permaneceu por cinco meses e teve rendimento de três vitórias, quatro empates e três derrotas em jogos do Campeonato Mineiro e Primeira Liga.

DIEGO AGUIRRE - SÃO PAULO - DE MARÇO A NOVEMBRO DE 2018



(Foto: NELSON ALMEIDA/AFP/Getty Images)

Pouco mais de um ano de sua passagem pelo Galo, Aguirre repetiu o desempenho com o clube de Minas Gerais nos 10 jogos iniciais pelo Tricolor, disputando o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro.

RICARDO GARECA - PALMEIRAS - DE MAIO A SETEMBRO DE 2014



(Foto: Friedemann Vogel/Getty Images)

Pior treinador da década no período de 10 partidas, Ricardo Gareca chegou ao Palmeiras no ano do centenário e quase levou o clube ao rebaixamento. Entre partidas da Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, foram duas vitórias, dois empates e seis derrotas.

How to make a pie chart from your data. Please take my survey now