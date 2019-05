Sampaoli tem bom aproveitamento no Santos, mas o elenco aguenta o ritmo?

Estilo ofensivo obriga o treinador a realizar rodízios, mas equipe não consegue manter desempenho

Desde que chegou ao no início, Jorge Sampaoli tem sido destaque no noticiário, seja pelo estilo ofensivo que trouxe ao , pelo carinho que recebe dos torcedores, ou pelas derrotas que, apesar de serem minoria em sua caminhada no clube até aqui, também chamam atenção, já que o time sofreu três goleadas na temporada.

Sob o comando de Sampaoli em 2019, o Peixe tem aproveitamento de 61,11% e prioriza a posse e bola, buscando ser objetivo tanto dentro, quanto longe de seus domínios. Confira os números da equipe:

No entanto, o forte ritmo imposto nas partidas tem obrigado Sampaoli a fazer rodízios no elenco alvinegro. E quando há as mudanças de peças, o Santos não consegue repetir o desempenho, isso sem citar a carência por um centroavante que o clube sofre desde o ano passado..

Além disso, mesmo quando atua "com o que tem de melhor", o Santos sofre quando encontra equipes bem postadas defensivamente, como nos clássicos contra o pelo e o próprio , sentindo falta de um "plano B", seja por esquema tático, ou então por algum jogador que possa desequilibrar em campo.

Até o momento, quem tem sido esse "cara" no Peixe, é o jovem Rodrygo. Mas o atacante está de malas prontas para vestir a camisa do e, inclusive, se não for dispensado da Seleção Olímpica, pode se despedir da torcida santista já no duelo contra o neste domingo (26), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. Marinho, que foi apresentado neste sábado (25), pode ser mais um a trazer a individualidade ao setor ofensivo santista.

O cenário não é de crise, alarmante ou preocupante na Vila Belmiro. Afinal, a derrota para o Palmeiras foi a primeira no Campeonato Brasileiro e o Peixe, pelo que tem demonstrado na maioria das partidas, mostra que irá lutar para ficar entre os melhores. Entretanto, a julgar pela longa jornada na competição nacional, além da Copa do , e também os elencos de alguns rivais com maior poderio financeiro, o Peixe, com grupo mais enxuto, exigirá ainda mais criatividade de Sampaoli para brigar pelas taças.