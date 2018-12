Sampaoli quer Rodrigo Caio e promessa da base do São Paulo no Santos em 2019

O técnico argentino do Santos teria indicado à diretoria a contratação de dupla de defensores do São Paulo

De acordo com o Globo Esporte, o Santos teria recebido a indicação para contratar Rodrigo Caio e Walce, ambos do São Paulo, para a próxima temporada. Os dois atletas são crias da base são-paulina, mas o primeiro já atua no profissional há sete anos e o segundo ainda joga pelo time sub20 e é o capitão.

De acordo com a publicação, Jorge Sampaoli conversou com a diretoria do Peixe a respeito dos dois zagueiros. Adepto de um estilo de posse de bola desde a saída de jogo com os zagueiros, Sampaoli entende que os dois atletas seriam do perfil que o Santos precisa para o momento.

O zagueiro medalhista de ouro com o Brasil nas Olimpíadas Rio 2016 tem falado abertamente sobre uma possível saída, mas disse estar comprometido com o São Paulo. Disse que já passou ao sue agente suas vontades e que aguarda as propostas.

(Foto: Pedro Martins / MoWa Press)

"Ainda não tenho nada fechado, tenho algumas sondagens, mas sei que muitas coisas podem acontecer. Tenho mais três anos de contrato com o São Paulo, posso jogar lá ano que vem também, a gente não sabe o que o futuro nos prepara. Estou com a cabeça tranquila. O mais importante é que eu esteja preparado para qualquer desafio", falou Caio ao Globo Esporte.

A novela de uma eventual saída do zagueiro já se estende por alguns anos. Na última semana ele chegou a fazer testes médicos a pedido do Barcelona, que preferiu fechar com o colombiano Jeison Murillo, por empréstimo do Valencia.