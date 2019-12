Sampaoli no Atlético-MG: clube desiste do técnico após valores elevados

Pedida alta, exigências de reforços, salário bancado por parceiros...quais são as novidades da negociação de Jorge Sampaoli com o Atlético-MG?

Depois de sair do Santos de maneira polêmica e da novela que terminou com Vanderlei Luxemburgo sendo anunciado como o novo treinador do Palmeiras, o argentino Jorge Sampaoli entrou na pauta de outro gigante do futebol brasileiro: o queria o argentino como seu técnico para 2020.

No entanto, junto com Sampaoli, chegaram as suas exigências polêmicas. O treinador não chegou a um acerto com o por divergências contratuais e deixou o pela falta de investimento da diretoria do clube, com problemas financeiros. Será que o teve condições de bancar o que o argentino pede?

Pensando nisso, a Goal preparou um guia para você ficar bem inteirado do que aconteceu nas negociações entre Jorge Sampaoli e Atlético-MG. Confira!

Negociações entre Sampaoli e Galo estão encerradas

Jorge Sampaoli não será o treinador do Atlético-MG para 2020! Segundo a assessoria do Galo, as duas partes não chegaram a um acordo financeiro, e o sonho de ter o argentino como técnico na próxima temporada caiu por terra.

O Atlético-MG já está pensando em outros nomes: segundo a Rádio 98, outros alvos do Galo são Rafael Dudamel, da seleção venezuelana, e Juan Carlos Osório, ex-São Paulo, atualmente no . Tal informação foi posteriormente confirmada pelo UOL Esporte.

Quais eram as exigências de Sampaoli para fechar com o Atlético-MG?

Após reclamar várias vezes no Santos sobre a falta de competitividade do Alvinegro Praiano no mercado de transferências, não é surpresa que Jorge Sampaoli exija dos clubes que com ele estão negociando um investimento maior em contratações: o argentino exigiu do Atlético-MG no mínimo dez transferências para que ele assinasse com o Galo.

Na lista de 42 nomes escolhidos pelo argentino, constavam jogadores como Soteldo, Carlos Sánchez e Eduardo Sasha (Santos), que já trabalharam com Sampaoli, bem como outros atletas como Michael ( ) e Lucas Pratto ( -ARG). O custo previsto nesta operação seria de mais de 60 milhões de reais.

A única forma do Atlético-MG poder bancar este valor seria se ele tivesse ajuda de parceiros comerciais, já que o orçamento do Galo em contratações para 2020 é de apenas 20 milhões de reais. E o Banco BMG, patrocinador do clube, estaria disposto a pagar o valor, desde que Jorge Sampaoli se tornasse uma espécie de garoto-propaganda da empresa, de acordo com a Rádio Itatiaia.

Além disso, o argentino também pediu um salário astrônomico para os padrões brasileiros, de 4,5 milhões de euros por ano para sua comissão técnica. Nisto estaria incluso o salário de Sampaoli: o Galo arcaria com apenas 500 mil reais por mês, seu teto de vencimentos, e o mesmo Banco BMG pagaria em torno de 600 mil mensais para o treinador, segundo a UOL Esporte.

Quanto tempo Sampaoli teve para pensar na proposta?

Após reunião nesta quinta-feira, o prazo que Sampaoli teve para decidir se aceitava a proposta foi curto: o Atlético-MG recebeu uma resposta do argentino nesta sexta-feira, dia 20 de dezembro.

Desta maneira, é improvável que a novela Sampaoli se extenda muito mais: o Galo saberá se o argentino será seu treinador logo.

