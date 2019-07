"Sampaoli nem me cumprimentava": Dybala reclama do técnico argentino

Jogador argentino diz que nunca passou por uma situação como essa em toda sua carreira

O fracasso da na da foi atenuado pelo fato da equipe albiceleste ter perdido para a campeã . Ainda assim, muito se falou de como o clima era ruim na seleção e Paulo Dybala expôs mais um fato desse time que passou com sufoco da fase de grupos e acabou sendo vencido nas oitavas de final. Dybala falou sobre o relacionamento ruim que houve entre ele Jorge Sampaoli.

"Eu falei [com Sampaoli] antes de ir ao Mundial, mas desde o dia que cheguei ao prédio até o dia que voltamos ao país não teve nada de comunicação. Zero. Ele nem me cumprimentava", falou Dybala à Fox Sports Argentina.

A notícia é de alguma forma conflitante com o que tem se observado de Jorge Sampaoli no . Além do conhecimento sobre o futebol, o treinador tem sido muito comentado pela abertura e receptividade com as pessoas de - sejam eles torcedores ou não. O caso dos meninos da árvore ao lado do CT, que receberam ovos de páscoa do técnico, além das idas de bike ao CT e os jogos de futevôlei com as pessoas na praia de Santos, mostram um Sampaoli que tem feito questão de se sociabilizar e ter sempre relações humanas por perto.

Todavia, a experiência de Dybala com o ex-treinador da seleção chilena não foi boa. Ele relata que esse fato foi algo que nunca tinha acontecido.

"É raro, você está convivendo em um complexo como o que estávamos na Rússia, compartilhando tempo. Vocês se cruzam muitas vezes. É raro que o treinador não cumprimente um jogador, que não lhe pergunte como está e como se sente. Foi a primeira vez que me aconteceu", disse o jogador de 25 anos.