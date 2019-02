Sampaoli cobra que Rodrygo se comprometa no Santos: "É obrigação"

Contratado pelo Real Madrid, Rodrygo atuará com o Santos até julho e Sampaoli pede comprometimento por parte do jogador

Em entrevista coletiva, o treinador do Santos, Jorge Sampaoli fez questão de enfatizar a obrigação de Rodrygo em se empenhar com o clube até se transferir para o Real Madrid, em julho deste ano.

“(Rodrygo) chegou com cansaço do Sul-Americano. Mas ainda estamos nos conhecendo. Ele será muito importante para o Santos, é um jogador que se destaca. Ele precisa se comprometer nesses poucos meses que ficará no Santos, é obrigação. Estaremos em cima dele”, afirmou.

A jovem revelação santista realizou a primeira partida com o time da Vila Belmiro nesta temporada na última segunda-feira (18), durante a vitória sobre o Guarani, por 3 a 0. Rodrygo estava disputando o Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira e precisou desfalcar o elenco paulista.



(Foto: CLAUDIO REYES/AFP/Getty Images)

Recentemente, o presidente do Santos, José Carlos Peres revelou que solicitou ao Real Madrid que o atacante permaneça no elenco até o final desta temporada. O dirigente ainda aguarda resposta dos espanhóis.

Por fim, Sampaoli comentou que o Santos precisa de evolução constante para se manter na liderança geral do Campeonato Paulista: "Está nos faltando consolidação. Tratar que o Santos não é uma moda, mas, sim, realidade. E isso o tempo vai dizer. Seguir crescendo, essa é a maneira que nos deixará mais perto da vitória".