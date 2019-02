Sampaoli ainda espera a chegada de atacante e lateral no Santos

Derrota contra o Ituano acendeu luz vermelha no Santos e Sampaoli volta a cobrar a diretoria por reforços

A goelada para o Ituano, por 5 a 1, no último domingo (03), trouxe átona a escassez no elenco do Santos. Até então, invicto no Campeonato Paulista e com a melhor defesa da competição, a equipe comandada por Jorge Sampaoli deixou os gramados com a maior goleada sofrida nesta edição do torneio. Com isso, o treinador argentino ressaltou, novamente, a importância de contratar novos jogadores durante as próximas semanas.

“A gente vem dizendo (que é necessário contratar) desde os primeiros jogos, mesmo ganhando. Falamos de jogadores importantes que foram embora e estão sendo substituídos por garotos jovens. Continuamos tentando alguma coisa para reforçar, mas estamos trabalhando com o que temos”, disse.

(Foto:Ivan Storti/Santos FC)

Com a cobrança de Sampaoli junto aos pedidos da torcida por reforços, o Santos contratou o meia-atacante Soteldo, o zagueiro Felipe Aguilar e o goleiro Everson para a temporada. Por outro lado, vendeu Bruno Henrique, um dos principais atletas do clube, ao Flamengo.

Segundo informações do GloboEsporte.com, o executivo de futebol do Peixe, Renato Florêncio, revelou que o time da baixada estaria sondando novos centroavantes no mercado de transferências.

Vale destacar que Sampaoli conta com apenas um centroavante no elenco, o jovem atleta de 20 anos, Felippe Cardoso. O time iniciou negociações com Blandi e Emannuel Gigliotti, ambas sem sucesso.