Sampaoli ainda aguarda chegada de novas contratações no Santos

Santos estuda mercado de transferência na busca por um lateral-esquerdo e centroavante

Questionado pela falta de contratações no início da temporada, o Santos segue no mercado de transferências. Após contratar o peruano Cueva e anunciar o volante Jean Lucas, o clube estaria interessado em contar com um lateral-esquerdo, além de um centroavante no elenco.

O time da Vila Belmiro já teria dois nomes em mente para as respectivas posições, Thiago Carleto e Abner, com passagem pelo Real Madrid. Entre ambos os atletas, a situação de Carleto seria a mais simples para o Santos, já que o atleta está sem clube.



(Foto:Ivan Storti/Santos FC)

Em entrevista coletiva, no último sábado (9), após a vitória sobre o Mirassol, por 1 a 0, o técnico Jorge Sampaoli destacou o interesse em Abner, mas preferiu ser modesto ao comentar sobre a possível contratação: "Estávamos vendo alguns laterais, Abner é um deles, mas bem, estamos esperando a evolução das negociações e não sei bem como está".

Após tentar negociações com Adriano, do Besikitas, mas sem sucesso, Orinho é a única opção do treinador para suprir as necessidades do setor ofensivo do Santos. Aos 23 anos, Orinho não é titular da equipe, porém tem sido bastante usado pelo Sampaoli.