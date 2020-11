Sampaio Corrêa x Vitória: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Em busca de um lugar no G4, a Bolívia Querida recebe o Leão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em duelo de equipes em fases opostas, o recebe o neste domingo (8), às 16h (de Brasília), no Castelão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da . Em caso de triunfo, a equipe maranhense pode invadir o G4 , enquanto o Leão pode acabar na zona do rebaixamento. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, além do Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sampaio Corrêa x Vitória DATA Domingo, 8 de outubro de 2020 LOCAL Castelão - São Luís, Maranhão HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Elenco rubro-negro seguiu, na manhã de hoje, com a preparação para o returno do Campeonato Brasileiro. Domingo tem jogo contra o Sampaio Corrêa, às 16h, em São Luís. #PegaLeao #Treino



📸: Letícia Martins/ECV pic.twitter.com/Hn9YKEcaIu — EC Vitória (@ECVitoria) November 3, 2020

A partida terá transmissão ao vivo no canal SporTV, além do Premiere, na TV fechada, a partir das 16h (de Brasília). Aqui, na Goal , você também acompanha os principais lances em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A oito partidas sem vencer, o Vitória, que começou bem o campeonato, já vê a zona de rebaixamento se aproximando perigosamente. Após o empate em 0 a 0 diante do de , a equipe comandada por Eduardo Barroca confia no trabalho do treinador para evoluir. Terá uma tarefa difícil pela frente, entretanto: o embalado Sampaio Corrêa. Para piorar, está sem Guilherme Rend, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O jovem Matheus Frizzo deve ser o substituto.

Apesar de também ter tropeçado contra o , em partida atrasada, os maranhenses vivem grande fase, com três vitórias nas últimas cinco rodadas da competição. Assim, encostou nos líderes - com direito a vitória sobre o Cuiabá por 3 a 0 - e, com um jogo a menos, está a três pontos do Juventude, quarto colocado da Série B.

Provável escalação do Sampaio Corrêa: Mota (Gustavo); Luiz Gustavo, Daniel Felipe, Joécio e Marlon; Ferreira, Vinícius Kiss e Marcinho; Pimentinha (Gustavinho), Roney e Caio Dantas

Provável escalação do Vitória: Ronaldo; Van, Wallace, Maurício Ramos e Carleto; Matheus Frizzo, Rodrigo Carioca e Thiago Lopes; Léo Ceará, Jordy Caicedo e Vico.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SAMPAIO CORRÊA

JOGO CAMPEONATO DATA Oeste 0 x 3 Sampaio Corrêa Série B 31 de outubro de 2020 Brasil de Pelotas 0 x 0 Sampaio Corrêa Série B 3 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventude x Sampaio Corrêa Série B 14 de novembro de 2020 19h (de Brasíia) Sampaio Corrêa x Série B 17 de novembro de 2020 18h (de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA -SP 2 x 1 Vitória Série B 25 de outubro de 2020 Vitória 0 x 0 Brasil de Pelotas Série B 30 de outubro de 2020

Próximas partidas