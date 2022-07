Sampaio Corrêa x Vasco: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste sábado (16), pela 18ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Sampaio Corrêa e Vasco se enfrentam neste sábado (16), no Castelão, a partir das 16h30 (de Brasília), pela 18ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Buscando emplacar a segunda vitória consecutiva após bater o Criciúma na última rodada, o Vasco só pensa no triunfo para seguir na cola do líder Cruzeiro. Atualmente, na segunda posição, com 34 pontos, está a quatro do rival.

Para o confronto, o técnico Maurício Souza será obrigado a mexer na equipe mais uma vez. Andrey, Figueiredo e Thiago Rodrigues, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, são desfalques certos, assim como Palacios, com tendinopatia leve no joelho esquerdo, e Getúlio, com dor no músculo adutor da coxa esquerda.

Por outro lado, Edimar, Gabriel Pec, Nenê e Gabriel Dias, retornam.

Já o Sampaio Corrêa, com 22 pontos e no meio da tabela, está invicto em casa, enquanto o time carioca só perdeu uma partida na condição de visitante.

Com dores na região lombar, Allan Godói virou desfalque. Gabriel Furtado é o mais cotado para assumir a posição.

"A gente está avaliando a equipe do Vasco. A gente sabe que do lado de lá também tem algumas dúvidas e por isso estamos trabalhando a equipe de várias maneiras. Nós vamos tentar manter nessa partida o que a gente vem fazendo na maioria dos jogos aqui dentro do Castelão. Uma equipe que propõe o jogo, que marca alto, claro que dentro do jogo tem várias nuâncias... Vai depender muito daquilo que o jogo vai desenhar. Vai ser um jogo cheio de alternativas", afirmou o técnico Léo Condé.

Em nove jogos disputados entre as equipes, o Vasco soma quatro vitórias, contra duas do Sampaio, além de três empates. No último confronto, válido pela Série B de 2021, o time de São Luis venceu por 1 a 0.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Possível escalação do Sampaio Corrêa: Gabriel Batista; Mateusinho, Joécio (Pedro), Nilson Júnior e Pará; André Luiz, Ferreira e Rafael Vila; Ygor Catatau, Pimentinha e Gabriel Poveda.

Possível escalação do Vasco: Alexander; Léo Matos, Quintero, Danilo Boza e Edimar; Yuri Lara, Zé Gabriel e Palacios, Nenê, Raniel e Gabriel Pec.

Desfalques da partida

Sampaio Corrêa:

sem desfalques confirmados.

Vasco:

Andrey, Figueiredo e Thiago Rodrigues: suspensos (terceiro cartão amarelo).

Palacios: tendinopatia leve no joelho esquerdo.

Getúlio: dores.

Quando é?

JOGO Sampaio Corrêa x Vasco DATA Sábado, 18 de julho de 2022 LOCAL Castelão - São Luis, MA HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira e Luanderson Lima dos Santos (BA)

Quarto árbitro: Paulo Jose Souza Mourão (MA)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Vasco

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 0 x 0 Sport Série B 3 de julho de 2022 Criciúma 0 x 1 Vasco Série B 9 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Ituano Série B 19 de julho de 2022 19h (de Brasília) Vila Nova x Vasco Série B 23 de julho de 2022 16h30 (de Brasília)

Sampaio Corrêa

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 3 x 1 Sampaio Corrêa Série B 1 de julho de 2022 Sampaio Corrêa 2 x 0 Ituano Série B 9 de julho de 2022

Próximas partidas