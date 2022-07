Sampaio Corrêa x Sport: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta sexta-feira (22), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Sampaio Corrêa e Sport se enfrentam nesta sexta-feira (22), no Castelão, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 20ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Sem perder há quatro jogos (três empates e uma vitória), o Sport segue na luta para entrar no G-4. Atualmente, soma 27 pontos, e está a seis pontos do Grêmio, quarto colocado.

Para o confronto, Thyere, lesão muscular na posterior da coxa direita, é desfalque certo. Fábio Alemão é o mais cotado para assumir a posição.

Já o Sampaio, na nona posição, com 25 pontos, vem de derrota para o Londrina por 1 a 0 na última rodada.

O técnico Léo Condé terá os retornos de Nilson Júnior e Rafael Vila, que voltam de suspensão, e Pimentinha, Mateusinho e Maurício, poupados contra o Londrina.

Do outro lado, Luiz Daniel e Eloir, com estiramento na lombar, seguem fora, assim como Gabriel Furtado, lesionado.

Em 13 jogos disputados entre as equipes, o Leão soma oito vitórias, contra duas do Sampaio Corrêa, além de três empates. No primeiro turno, o Sport venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do Sampaio Corrêa: Gabriel Batista, Mateusinho, Lucas Araújo, Nilson Júnior e Pará; André Luiz, Ferreira e Rafael Vila; Pimentinha, Poveda e Ygor Catatau.

Possível escalação do Sport: Maílson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Fabinho, Ronaldo Henrique, Blas Cáceres, Thiago Lopes e Luciano Juba; Ray Vanegas.

Desfalques da partida

Sport:

Thyere: lesionado.

Sampaio Corrêa:

Luiz Daniel e Eloir: estiramento na lombar.

Gabriel Furtado: lesionado.

Quando é?

JOGO Sampaio Corrêa x Sport DATA Sexta-feira, 22 de julho de 2022 LOCAL Castelão - São Luís, MA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Miguel Cataneo Ribeiro (SP)

Quarto árbitro: Jose Henrique de Azevedo Junior (MA)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Sport

JOGO CAMPEONATO DATA Operário 0 x 0 Sport Série B 14 de julho de 2022 Sport 0 x 0 Vila Nova Série B 19 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Guarani Série B 28 de julho de 2022 21h30 (de Brasília) Sport x Criciúma Copa do Brasil 2 de agosto de 2022 21h30 (de Brasília)

Sampaio Corrêa

JOGO CAMPEONATO DATA Sampaio Corrêa 3 x 1 Vasco Série B 16 de julho de 2022 Londrina 1 x 0 Sampaio Corrêa Série B 19 de julho de 2022

Próximas partidas