Sampaio Corrêa x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Longe dos gramados há dois jogos devido a casos de covid-19 confirmados no elenco, o volta a campo neste sábado (29), contra a , no Castelão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro . A partida será transmitida pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sampaio Corrêa x Ponte Preta DATA Sábado, 29 de agosto de 2020 LOCAL Castelão (MA) HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Com dores na coxa esquerda, Camilo é desfalque na (Foto: Alvaro Junior/Ponte Preta)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida pelo Premiere, no canal fechado. Na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui

Após duas rodas parado devido a casos de covid-19 confirmados no elenco, o Sampaio Corrêa (20º) "quebra a cabeça" para saber qual time poderá mandar a campo, já que o número de infectados no time maranhense subiu para 19. No entanto, o clube descartou adiar a partida.

Já a Ponte Preta (5º) vem embalada para o jogo após três vitórias consecutivas (duas pela Série B e uma pela Copa do ), e deve entrar em campo com duas mudanças promovidas pelo técnico João Brigatti: o retorno de Luizão na zaga, e de Ernandes no meio de campo, no lugar de Camilo, lesionado. Outras mudanças só ocorrerão no time caso algum jogador aponte cansaço antes do duelo.

Provável escalação do Sampaio Corrêa: Gustavo, Joazi, Daniel Felipe, Paulo Sérgio, João Victor, Léo Costa, Eloir, Gustavo Ramos, Marcinho, Roney e Caio Dantas. (A escalação pode sofrer alterações, uma vez que 19 jogadores - cujos nomes não foram divulgados - foram diagnosticados com covid-19)

Provável escalação do Ponte Preta: Ivan, Apodi, Luizão, Wellington Carvalho e Guilherme Lazaroni; Luis Oyama, Neto Moura, Ernandes e João Paulo; Zé Roberto e Matheus Peixoto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SAMPAIO CORRÊA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Sampaio Corrêa Série B 16 de agosto 2020 Sampaio Corrêa 0 x 1 Juventude Série B 11 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CRB x Sampaio Corrêa Série B 2 de setembro de 2020 19h30 (de Brasília) Sampaio Corrêa x Série B 5 de setembro de 2020 19h (de Brasília)

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA Afogados 0 x 2 Ponte Preta 25 de agosto de 2020 Ponte Preta 2 x 1 Série B 21 de agosto de 2020

Próximas partidas