Sampaio Corrêa x Náutico: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Times entram em campo nesta quarta-feira (11), pela 17ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Querendo acabar com a má fase, o Náutico visita o Sampaio Corrêa nesta quarta-feira (11), no Castelão, a partir das 16h30 (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida terá transmissão ao vivo o SporTV, em TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sampaio Corrêa x Náutico DATA Quarta-feira, 11 de Agosto de 2021 LOCAL Castelão, São Luís - MA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Felipe Gonçalves Paludo (RJ)

Assistentes: Thiago Correa Farinha e Daniel Santo Parro (RJ)

Quarto árbitro: Paulo Jose Souza Mourão (MA)

ONDE VAI PASSAR?

Sampaio Corrêa quer a vitória para tentar entrar no G-4/ Foto: Sampaio Corrêa/Divulgação

O SporTV, em TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão passar o jogo desta quarta-feira. Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 36, 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538, 539 e 724

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 36, 37, 38 e 39

SKY HD: 436, 437, 438 e 439

CLARO TV: 36, 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538, 539 e 724

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39

Qual é o número do canal do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

NÁUTICO

Vindo de duas derrotas consecutivas, o líder Náutico entra pressionado em campo e defendo o seu posto na tabela.

O Timbu conta com os retornos de Camutanga, Bryan e Vinícius, enquanto Hereda é dúvida. Por outro lado, Carlão está suspenso.

Provável escalação do Náutico: Alex Alves, Thássio, Yago, Camutanga, Breno, Matheus Trindade, Rhaldney, Marciel, Jean Carlos, Iago e Paiva.

SAMPAIO CORRÊA

De olho no G-4, o Sampaio Corrêa quer se impor em casa para somar pontos e tentar entrar na zona de classificação à Série A.

O time não terá Zé Mario, suspenso, enquanto Luís Gustavo retorna após cumprir suspensão.

Provável escalação do Sampaio Corrêa: Luís Daniel; Luís Gustavo, Joécio, Nilson Júnior e Filipinho (Pimentinha); Betinho, Ferreira e Eloir; Jean Silva, Nádson e Ciel.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 0 x 4 Confiança Série B 7 de agosto de 2021 Coritiba 3 x 1 Náutico Série B 30 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Avaí x Náutico Série B 14 de agosto de 2021 19h (de Brasília) Náutico x Cruzeiro Série B 17 de agosto de 2021 19h (de Brasília)

SAMPAIO CORRÊA

JOGO CAMPEONATO DATA Vila Nova 0 x 2 Sampaio Corrêa Série B 7 de agosto de 2021 Brasil de Pelotas 1 x 2 Sampaio Corrêa Série B 31 de julho de 2021

Próximas partidas