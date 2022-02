Sampaio Corrêa x Náutico: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Nordeste 2022

Sampaio Corrêa e Náutico se enfrentam na noite deste sábado (5), no estádio Castelão, a partir das 20h (de Brasília), pela terceira rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do Nordeste FC, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sampaio Corrêa x Náutico DATA Sábado, 5 de fevereiro de 2022 LOCAL Castelão, São Luís - MA HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Adriano Barros Carneiro (CE) Auxiliares: Cleberson do Nascimento Leite e Anderson da Silva Rodrigues (CE) Quarto árbitro: Paulo Jose Souza Mourão (MA)

ONDE VAI PASSAR?

O Nordeste FC, na internet, vai transmitir o jogo deste sábado, no Castelão. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MARATONA DE 3ª RODADA DA LAMPIONS: DE SÁBADO ATÉ QUARTA! QUEM AÍ VAI LEVAR OS +3 PRA CASA? 🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀 pic.twitter.com/yRNpTBBjWk — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) February 4, 2022

MAIS INFORMAÇÕES

O Sampaio Corrêa entra em campo buscando a sua segunda vitória na Lampions League.

O time maranhense acumula um triunfo e um empate na competição, ocupando a terceira posição do grupo A.

Já o Náutico ainda não ganhou na Copa do Nordeste, acumulando um empate e uma derrota até o momento.

O Timbu é o sexto colocado do grupo B e precisa somar pontos para não ver os rivais abrirem distância.

MELHORES APOSTAS E DICAS

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

SAMPAIO CORRÊA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Sampaio Corrêa 4 x0 Pinheiro Maranhense 2 de fevereiro de 2022 Sampaio Corrêa 2 x 1 Altos Copa do Nordeste 30 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO IAPE x Sampao Corrêa Maranhense 8 de fevereiro de 2022 19h (de Brasília) Ceará x Sampaio Corrêa Copa do Nordeste 12 de fevereiro de 2022 16h (de Brasília)

NÁUTICO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Sete de Setembro 0 x 3 Náutico Pernambucano 1 de fevereiro de 2022 Sport 3 x 2 Náutico Copa do Nordeste 29 de janeiro de 2022

Próximas partidas