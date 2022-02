Sampaio Corrêa x Náutico: escalação, desfalques e mais do jogo pela Copa do Nordeste 2022

Em São Luís, o Sampaio Corrêa recebe o Náutico na noite deste sábado (5), no estádio Castelão, a partir das 20h (de Brasília), pela terceira rodada da Copa do Nordeste.

O time maranhense quer manter a invencibilidade na competição, enquanto o Timbu ainda não venceu e precisa somar pontos para não ver os rivais abrirem distância na taabela.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Sampaio Corrêa tem apenas um desfalque para o duelo da noite deste sábado: Gabriel Poveda, com desgaste muscular.

De acordo com o departamento médico do clube, a intenção é que o jogador retorne para o jogo contra o Ceará, no próximo fim de semana.

O Náutico, por sua vez, terá reforços importantes para a partida no Castelão.

Carlão, Hereda e Djavan, que foram poupados no meio da semana, voltam. Além disso, Júnior Tavares está recuperado de dores lombares.

Mas o Timbu também tem baixas: Camutanga (suspenso), Jean Carlos e Kieza (poupados).

Possível escalação do Sampaio Corrêa: Luiz Daniel, Van (Matheusinho), Allan Godói, Nilson Jr. e João Victor; Wesley, Ferreira e Soares; Pimentinha, Wendson (Thiago André) e Eron.

Possível escalação do Naútico: Lucas Perri, Hereda, Carlão, Rafael Ribeiro e Júnior Tavares; Djavan (Richard Franco), Rhaldney e Juninho Carpina; Ewandro (Pedro Vítor), Robinho e Leandro Carvalho..

Mais artigos abaixo

DESFALQUES

SAMPAIO CORRÊA:

Gabriel Poveda: lesionado

CICLANO: suspenso (cartão vermelho)

NÁUTICO:

Camutanga: suspenso

Jean Carlos e Kieza: poupados

MELHORES APOSTAS E DICAS

O duelo é marcado pelo equilíbrio nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,37 no triunfo do Sampaio, $ 3,10 no empate e $ 2,70 caso o Náutico vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,20 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,65 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Sampaio Corrêa e Náutico será transmitido ao vivo pelo Nordeste FC, na internet, neste sábado. (A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.