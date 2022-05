Sampaio Corrêa x Guarani: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B 2022

Jogo acontece neste sábado (28), pela nona da Série B; veja como acompanhar na TV

Sampaio Corrêa e Guarani se enfrentam neste sábado (28), no Castelão, a partir das 19h (de Brasília), pela nona rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

QUANDO É?

QUANDO É?

JOGO Sampaio Corrêa x Guarani DATA Sábado, 28 de maio de 2022 LOCAL Castelão - São Luis, MA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodolpho Toski - PR

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Rafael Trombeta - PR

Quarto árbitro: José Henrique de Azevedo - MA

VAR: Igor Junio Benevenuto - MG

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste sábado (28), no Castelão.

MAIS INFORMAÇÕES

Buscando se afastar da zona de rebaixamento, o Sampaio Corrêa, com oito pontos, vem de derrota para o Cruzeiro por 2 a 0, enquanto o Guarani, também com oito pontos e no Z-4, acumula quatro empates consecutivos na Segundona.

Em sete jogos disputados entre as equipes, o Bugre nunca venceu o rival. São cinco vitórias do Guarani, além de dois empates.

10 mil tricolores gritando, incentivando e apoiando. Eu boto fé, e tu? #10MilNoCastelão 🏟



⚽️ | Sampaio 🇧🇴 x 🇲🇴 Guarani-SP

🏆 | Série B - 9ª Rodada

🗓 | 28/05 (Sábado)

🕖 | 19h

🏟 | Estádio Castelão pic.twitter.com/YNU7LxWJWY — Sampaio Corrêa FC (@sampaiocorrea) May 26, 2022

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

SAMPAIO CORRÊA

JOGO CAMPEONATO DATA Sampaio Corrêa 2 x 0 Vila Nova Série B 14 de maio de 2022 Cruzeiro 2 x 0 Sampaio Corrêa Série B 22 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Novorizotino x Sampaio Corrêa Série B 4 de junho de 2022 16h30 (de Brasília) Criciúma x Sampaio Corrêa Série B 7 de junho de 2022 20h30 (de Brasília)

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA Tombense 1 x 1 Guarani Série B 14 de maio de 2022 Guarani 0 x Vasco Série B 20 de maio de 2022

Próximas partidas