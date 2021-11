Sampaio Corrêa x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Cruzeiro enfrenta o Sampaio Corrêa nesta quinta-feira (18), às 21h (de Brasília), no Castelão, pela 37ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV (exceto MG) e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sampaio Corrêa x Cruzeiro DATA Quinta-feira, 18 de novembro de 2021 LOCAL Arena Castelão - São Luis, MA HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Salim Fende (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Gustavo Rodrigues (SP)

Quarto árbitro: José Henrique de Azevedo (MA)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Auxiliar VAR: Fabio Rogério Baesteiro (SP)

ONDE VAI PASSAR?

HOJE TEM CRUZEIRO!!!!! 🦊💙



Jogaremos contra a equipe do Sampaio Corrêa, em São Luís. VAMOS JUNTOS!#DiaDeCruzeiro pic.twitter.com/TmpPdmGyLD — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) November 18, 2021

O SporTV (exceto MG) e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira, no Castelão. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com 46 pontos, e na 11ª posição da Série B, o Cruzeiro entra em campo contra o Sampaio Corrêa com diversos desfalques. Marcinho e Wellington Nem, suspensos, estão fora, enquanto Vitor Leque e Keké, machucados, Bruno José, com incômodo no tornozelo direito, e Marcelo Moreno, que esteve a serviço da Seleção da Bolívia nas Eliminatórias.

Já o Sampaio Corrêa, também com 46 pontos, e em décimo lugar, vem de derrota para o Náutico na última rodada por 2 a 1.

Provável escalação do Cruzeiro: Rômulo, Rhodolfo, Eduardo Brock e Felipe Augusto (Jean Victor); Adriano, Lucas Ventura e Giovanni; Claudinho (Vitor Roque), Dudu (Felipe Augusto) e Thiago.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Maurício, Allan, Nilson Júnior e Éder Lima; Betinho, Ferreira, Gui Campana e Léo Artur; Roney e Jackson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 2 x 0 Brusque Série B 10 de novembro de 2021 Vitória 3 x 0 Cruzeiro Série B 14 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x Náutico Série B 28 de novembro de 2021 16h (de Brasília)

SAMPAIO CORRÊA

JOGO CAMPEONATO DATA Sampaio Corrêa 3 x 0 Vila Nova Série B 11 de novembro de 2021 Náutico 2 x 1 Sampaio Corrêa Série B 15 de novembro de 2021

Próximas partidas