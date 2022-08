Sampaio Corrêa x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta terça-feira (30), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B; veja como acompanhar na TV

Sampaio Corrêa e Cruzeiro se enfrentam nesta terça-feira (30), no Castelão, a partir das 19h (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Depois de dois empates consecutivos, o líder Cruzeiro goleou o Náutico por 4 a 0, e segue com 10 pontos de vantagem para o Bahia, segundo colocado, com 47.

Paulo Pezzolano, que cumpriu suspensão na última rodada, volta a comandar a equipe, e terá o reforço de Chay.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa, sem vencer há três jogos (dois empates e uma derrota), busca a recuperação na Segundona. Atualmente, aparece no meio da tabela, com 34 pontos.

O Sampaio seguirá sem contar com o zagueiro Joécio e o atacante Ygor Catatau, machucados.

Em seis jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro soma duas vitórias, contra uma do Sampaio Corrêa, além de três empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Série B, a Raposa venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do CRUZEIRO: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Chay, Felipe Machado, Neto Moura e Matheus Bidu; Bruno Rodrigues, Edu e Luvannor.

Possível escalação do SAMPAIO CORRÊA: Matheus Inácio, Matheusinho, Allan Godoy, Paulo Sérgio e Lucas Hipólito; André Luiz, Ferreira, Rafael Villa e Léo Tocantins; Nadson e Gabriel Poveda.

Desfalques da partida

Cruzeiro:

João Paulo: departamento médico.

Sampaio Corrêa:

Joécio e Ygor Catatau: lesionados.

Quando é?

JOGO Sampaio Corrêa x Cruzeiro DATA Terça-feira, 30 de agosto de 2022 LOCAL Castelão - São Luís, MA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

Quarto árbitro: Paulo Jose Souza Mourão (MA)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Últimos resultados e próximos jogos

Sampaio Corrêa

JOGO CAMPEONATO DATA Sampaio Corrêa 1 x 2 CRB Série B 20 de agosto de 2022 Vila Nova 0 x 0 Sampaio Corrêa Série B 25 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Guarani x Sampaio Corrêa Série B 3 de setembro de 2022 16h30 (de Brasília) Sampaio Corrêa x Novorizontino Série B 7 de setembro de 2022 21h30 (de Brasília)

Cruzeiro

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 2 Cruzeiro Série B 21 de agosto de 2022 Cruzeiro 4 x 0 Náutico Série B 27 de agosto de 2022

Próximas partidas