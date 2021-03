Sampaio Corrêa x Vitória: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (20), pela quarta rodada da Copa do Nordeste; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Sampaio Corrêa e Vitória se enfrentam neste sábado (20), às 20h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela quarta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo na Directv GO e Sky, na TV fechada, e no Nordeste FC e Twitch, na internet.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sampaio Corrêa x Vitória DATA Sábado, 21 de março de 2021 LOCAL Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodrigo José Pereira (PE)

Assistentes: Ricardo Bezerra (PE) e José Daniel Torres (PE)

Quarto árbitro: Maykon Matos (MA)

ONDE VAI PASSAR?

PARTIU MARANHÃO!



O elenco rubro-negro já seguiu viagem para o Maranhão, onde enfrenta a equipe do Sampaio Corrêa, em jogo válido pela Copa do Nordeste, amanhã às 20h30min.#PegaLeao #SouNego



📸: Pietro Carpi/ECV pic.twitter.com/qu4NssTrI2

— EC Vitória (@ECVitoria) March 19, 2021

A Directv GO e a Sky, na TV fechada, e o Nordeste FC e Twitch, na internet, farão a transmissão do jogo deste sábado, às 20h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de empate sem gols com o Bahia, no Campeonato Baiano, o Vitória, com seis pontos na Copa do Nordeste, quer alcançar mais uma vitória no torneio.

Com suspeita de lesão no ligamento do joelho, o meia Gabriel Santiago será desfalque, assim como Eduardo, com dores na região lombar, e Fernando Neto, que tem lesão grau 2 no músculo adutor.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa busca o primeiro triunfo na Copa do Nordeste. Até o momento, soma dois empates e uma derrota.



REAPRESENTAÇÃO COM PREPARAÇÃO ENCERRADA! 🔥



Já pensando no jogo de sábado, contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste, o Leão se reapresentou e treinou hoje pela manhã, após o BAVI de ontem.https://t.co/10s1hirIZ4



📸: Pietro Carpi/ECV pic.twitter.com/eiiAWy711p — EC Vitória (@ECVitoria) March 18, 2021

Provável escalação do Sampaio Corrêa: Mota; Rony, Allan, Paulo Sérgio, Marlon; Guilherme Teixeira, Ferreira, Dione; Matheus Cassini, Jefinho, Dudu.

Provável escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Van, Wallace, João Victor e Pedrinho; Gabriel Bispo, Guilherme Rend e Alisson Farias; David, Vico e Samuel.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO VITÓRIA NA COPA DO NORDESTE

No grupo B, o Vitória soma seis pontos, com 66.7% de aproveitamento. Até o momento, registra duas vitórias e uma derrota na Copa do Nordeste.

Vitória 2 x 0 Santa Cruz - 27 de fevereiro de 2021

Ceará 3 x 1 Vitória - 6 de março de 2021

Vitória 1 x 0 Bahia - 13 de março de 2021

JOGOS DO SAMPAIO CORRÊA NA COPA DO NORDESTE

Já o Sampaio Corrêa, com dois pontos no grupo A, ainda não sabe o que é vencer na competição. São dois empates e uma derrota, com 22.2% de aproveitamento.

Sport 1 x 1 Sampaio Corrêa - 28 de fevereiro de 2021

Sampaio Corrêa 0 x 2 Fortaleza - 6 de março de 2021

Botafogo-PB 1 x 1 Sampaio Corrêa - 13 de março de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SAMPAIO CORRÊA

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo-PB 1 x 1 Sampaio Corrêa Copa do Nordeste 13 de março de 2021 Sampaio Corrêa 2 x 0 Imperatriz Campeonato Maranhense 16 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Altos x Sampaio Corrêa Copa do Nordeste 23 de março de 2021 19h (de Brasília) Sampaio Corrêa x Salgueiro Copa do Nordeste 27 de março de 2021 18h15 (de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 1 x 0 Bahia Copa do Nordeste 13 de março de 2021 Bahia 0 x 0 Vitória Campeonato Baiano 17 de março de 2021

Próximas partidas