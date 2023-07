Sampaio Corrêa x Sport ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (23), no Castelão; veja como acompanhar na TV e na internet

Sampaio Corrêa e Sport se enfrentam neste domingo (23), no Castelão, em São Luís, a partir das 18h (de Brasília), pela 19ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band (para MA e PE), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Depois do empate sem gols com o Ituano e a derrota para o Avaí por 2 a 0, o Sampaio Corrêa busca reencontrar o caminho da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. No momento, a equipe soma 20 pontos, com cinco vitórias, cinco empates e oito derrotas.

"O jogo de domingo é de suma importância. Não tem outro resultado a não ser a vitória. Sabemos que precisamos reagir e sair dessa situação incomoda da parte de baixo o mais rápido possível. É momento da gente se uni, forcar e se ajudar, pois só nós vamos sair dessa situação. A página tem que ser virada", afirmou o volante Ferreira.

Do outro lado, o Sport Recife também chega pressionado após duas derrotas e um empate nos últimos três jogos disputados. O Leão, com 32 pontos, deixou o G-4 após nove jogos.

"Quem é líder do campeonato e em que posição ele estava? O Vitória até pouco tempo atrás (estava fora do G-4). Eu não sou Deus, mas eu conheço a competição. E eu sei que o que a gente estava vivendo não era a realidade da competição, ninguém fica tanto tempo sem perder. O Vila agora em sequência ruim, a turma de baixo ganhando, a turma do meio chegando, a Série B é assim. É como a gente consegue conviver com esse momento e ter cabeça para buscar saídas. Eu tenho tentado todo dia buscar saídas.", afirmou o técnico Enderson Moreira.

Em 14 partidas realizadas entre as equipes, o Sport obteve oito triunfos, enquanto o Sampaio Corrêa alcançou três vitórias, além de registrarem três empates. No mais recente confronto válido pela Série B de 2022, o Sampaio Corrêa saiu vitorioso com um placar de 4 a 1.

Prováveis escalações

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Matheus Pivô, Joécio, Gustavo Henrique e Alyson; Jhony Douglas, Maurício, Ferreira e Marcinho; Ytalo e Vinícius Alves (Robinho). Técnico: Márcio Fernandes.

Sport Recife: Renan, Eduardo, Sabino, Rafael Thyere e Igor Cariús (Felipinho); Ronaldo Henrique, Fábio Matheus e Alan Ruiz (Juan Xavier); Luciano Juba, Edinho e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Desfalques

Sampaio Corrêa

Sem desfalques confirmados.

Sport

Fabinho, Fabrício Daniel e Jorginho seguem no departamento médico.

Quando é?