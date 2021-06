Sampaio Corrêa x Ponte Preta: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (11), pela terceira rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Sampaio Corrêa e Ponte Preta se enfrentam nesta sexta-feira (11), às 19h (de Brasília), no Castelão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série B, buscando a primeira vitória no torneio. A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo, no SporTV, e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sampaio Corrêa x Ponte Preta DATA Sexta-feira, 11 de junho de 2021 LOCAL Castelão - São Luis, MA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodrigo da Fonseca (MT)

Assistentes: Fabio Rodrigo Rubinho (MT) e Renan Antônio (MT)

Quarto árbitro: Maykon Matos (MA)

ONDE VAI PASSAR?



Ponte Preta busca a vitória fora de casa / Foto: Divulgação Ponte Preta

O SporTV, e o Premiere são os canais que vão transmitir o jogo desta sexta-feira (11), às 19h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com dois empates, o Sampaio Corrêa entra em campo de olho apenas na vitória contra a Ponte Preta, que também não sabe ainda o que é vencer na Série B 2021 (uma derrota e um empate).

Para o confronto, o técnico Gilson Kleina deve repetir a mesma escalação que empatou com o Vasco na última rodada.

"Entendo que vamos ter que fazer valer um jogo de cada vez para evoluir. Não podemos pensar no Cruzeiro sem canalizar todas as forças no jogo do Sampaio. Quando você coloca atletas que não vêm jogando há muito tempo num jogo pesado assim, tem que ver como é a recuperação desses atletas. Vão ser processos. É uma sequência difícil. Mas tem que superar. Importante é entrar com mentalidade positiva para criar identidade", analisou o técnico.

Já o Sampaio não terá o atacante Roney, que se recupera de uma lesão muscular.

Fala, Nação! Confira os últimos ajustes da Macaca antes do confronto contra o Sampaio Corrêa na próxima sexta-feira (11), e o bate-papo com Kleina e os novos integrantes do elenco alvinegro, o lateral direito Kevin e o meia Fessin. - https://t.co/07rqtSPK5k pic.twitter.com/bY76wl3vBz — A. A. Ponte Preta (de 🏠) (@aapp_oficial) June 9, 2021

Provável escalação do Ponte Preta: Ygor Vinhas, Felipe Albuquerque, Ednei, Ruan Renato e Rafael Santos; Dawhan e Léo Naldi; Niltinho, Moisés, Renatinho e Camilo.

Provável escalação do Sampaio Corrêa: Mota; Watson (Pablo depois Guilherme Teixeira), Joécio, Nilson Júnior e Zé Mário; André Luiz, Mauro Silva e Daniel Costa (Jean Silva); Guilherme Campana, Jefinho (Ciel) e Jajá (Eloir).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PONTE PRETA

JOGOS CAMPEONATO DATA Brusque 2 x 1 Ponte Preta Série B 30 de maio de 2021 Ponte Preta 1 x 1 Vasco Série B 6 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ponte Preta x Cruzeiro Série B 16 de junho de 2021 21h30 (de Brasília) Guarani x Ponte Preta Série B 19 de junho de 2021 18h30 (de Brasília)

SAMPAIO CORRÊA

JOGO CAMPEONATO DATA Sampaio Corrêa 0 x 0 Goiás Série B 1 de junho de 2021 CSA 0 x 0 Sampaio Corrêa Série B 5 de junho de 2021

Próximas partidas